片思い男子にThe Wisely Brothersが楽曲でエール

The Wisely Brothersの真舘晴子さん(Gt.Vo)が、7月3日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(18歳・男性)のお悩み極シンプルな悩みですが、好きな人がいます! どうしていいか……話しかけていいかわかりません。同じゲームが好きな女子なのですが……。アドバイスをください!――このリスナーのために、真舘さんが選んだ楽曲は「はなればなれピーポーズ」です。「はなればなれピーポーズ」は、日々いろんな悩みが生まれる私たちもいつかは離ればなれになってしまうから、“それなら、今、何をする?”という歌になっています。恥ずかしさはあると思うんですけどそれを自分の力にして、何気ないことを質問したり、好きなゲームをきっかけに気持ちを共有してみたり、それによってお互いを知ったり……。最初は気まずくなることもたくさんあると思うんだけど、きっと大丈夫だと思います。いつか離ればなれになってしまう前に、今、どんな風に傍にいたいかを考えてみるのはどうでしょうか? それを直接、言葉にするのも大事だと思います!私たちもそのときが来る前により自分たちらしい音楽を作って、みんなと楽しい時間を過ごせたら良いなと思っています! なので、一緒に頑張ろう!!【The Wisely Brothers『Captain Sad』】今回、リスナーに贈られた楽曲「はなればなれピーポーズ」は、7月17日リリースのセカンドフルアルバム『Captain Sad』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://wiselybrothers.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/