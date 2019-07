the HIATUSが7月24日にリリースするニューアルバムのタイトルおよび収録曲が発表された。

「Hands Of Gravity」以来約3年ぶりとなるニューアルバムのタイトルは「Our Secret Spot」。全10曲で構成されており、CD発売日となる7月24日には、iTunes Storeやレコチョク、Apple Musicなど各配信サイトでの配信もスタートする。

また7月31日にスタートするthe HIATUSの全国ツアーのタイトルも決定。「Our Secret Spot Tour 2019」と題し、計12公演が行われる。

the HIATUS「Our Secret Spot」収録曲

01. Hunger

02. Servant

03. Regrets

04. Time Is Running Out

05. Chemicals

06. Silence

07. Back On the Ground

08. Firefly / Life in Technicolor

09. Get Into Action

10. Moonlight

the HIATUS「Our Secret Spot Tour 2019」

2019年7月31日(水)東京都 Zepp Tokyo

2019年8月1日(木)東京都 Zepp Tokyo

2019年8月6日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年8月8日(木)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

2019年8月21日(水)宮城県 SENDAI GIGS

2019年9月3日(火)愛知県 Zepp Nagoya

2019年9月4日(水)愛知県 Zepp Nagoya

2019年9月11日(水)新潟県 NIIGATA LOTS

2019年9月13日(金)北海道 Zepp Sapporo

2019年9月18日(水)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年9月19日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年9月24日(火)香川県 高松festhalle