アミル・アンド・ザ・スニッファーズ、ジョシュア・ツリーで撮影したMVを公開

オーストラリア・メルボルン発のパンク・ロックバンド、アミル・アンド・ザ・スニッファーズが「Some Mutts (cant be Muzzled)」のミュージックビデオを公開した。



アミル・アンド・ザ・スニッファーズは、エイミー・テイラー(vo)、ガス・ローマー(b)、ブライス・ウィルソン(ds)、デクラン・マーチンス(g)からなる4人組。Q Magazineが主催する「Q Awards」の新人賞にノミネートされたほか、先日開催されたグラストンベリーにも出演を果たした注目のバンドだ。



「Some Mutts (cant be Muzzled)」は、5月にラフ・トレードからリリースされたデビューアルバム『Amyl and The Sniffers』に収録。MVは、アデル、ビヨンセ、ジェイ・Z、レニー・クラヴィッツ、ブロンディなどの作品を手掛けたDikayl Rimmaschが監督を務め、2018年末にカリフォルニア州のジョシュア・ツリー国立公園の砂漠にある監督の自宅で撮影されたという。







ボーカルのエイミーは同楽曲について、「型破りだったり、媚びたりしないことをバカにされても、相手の期待通りに萎縮しない、クレイジーなビッチについての曲」「これは別れの曲でもあるんだけど、自分をこき下すような人とは誰とでも決別する、と言う意味でもあるのよ」とコメントしている。





<リリース情報>







Amyl and The Sniffers

『Amyl and The Sniffers』

発売中

レーベル:BEAT RECORDS / ROUGH TRADE

国内盤CD 歌詞対訳/解説書封入/ボーナストラック追加収録

RT0064CDJP ¥2,200+税