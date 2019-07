ローリングストーン誌、独自の音楽チャートをスタート

米ローリングストーン誌が、独自の音楽チャートをスタートさせた。チャートは「Top 100 Songs」「Top 200 Albums」「Artists 500」「Trending 25」「Breakthrough 25」の5つによって構成され、ストリーミング時代にふさわしい詳細な分析を提供する。



「ポピュラー」とは何を指すのか? この問題を音楽ファンや送り手たちは、長い期間に渡って考え続けてきました。デジタル化が進む現代において、リスニングパターンは慌ただしく変化・分裂しています。ストリーミングサービスはゲームを一変させ、リスナーの音楽消費を集計する方法が数多く生まれました。それでも、従来の週1回での統計は比較的に静的なものでした。



私たち(米ローリングストーン誌)はRolling Stone Chartsを発表することを誇りに思っています。それは日々更新され、音楽シーンでヒットしている曲、アルバム、そしてアーティストに関して、公平で深みのある「瞬間」の分析を提供するインタラクティブ・チャートです。













私たちのサービスは、不透明さやオピニオンを抜きにして、モダンな音楽の世界を正確に表現するというコミットメントによって推進されています。RSチャートは、以前はBuzzAngle Musicとして知られていた、独立系のアナリスティック企業であるAlpha Dataによって提供されています。これらの5つのチャートすべてが毎日ほぼリアルタイムで自動入力され、最終的な概要は各週の終わりに利用可能になります。私たちの目的は、音楽のもつ本当の影響を反映し、最も注目に値するアーティストを祝福し、そしてそれが本当にナンバーワンになることの意味をより明確にすることです。



エンターテインメントのほぼすべての測定基準は、毎週決まった基準でレポートされていますが、実際のコンシューマーの動向とは乖離しています。Rolling Stone Chartsは、日々の更新とユーザーフレンドリーな機能、これまでにない透明性によって、それらのレポートに対抗します。私たちはこれまで一般公開されてきたものよりもより深く、よりきめ細かい音楽への洞察を提供します。そして、現在のリスニング習慣を最も反映している測定基準にも焦点を合わせています。



私たちはダイナミックな歴史における「新章」に興奮しています。ローリングストーンの取り組みに参加していただけると幸いです。





THE ROLLING STONE TOP 100 SONGS



「Rolling Stone 100」は毎週米国で最も人気のある曲を追跡するため、主要な音楽ストリーミング・プロバイダ全体のトラックストリームと、デジタルおよびフィジカルの購入をカウントしています。地上波やデジタルラジオでのプレイなどの受動的なリスニングは含まれません。このチャートは毎日更新され、毎週木曜日までの7日間の公式バージョンで確定します。

https://www.rollingstone.com/charts/songs/



THE ROLLING STONE TOP 200 ALBUMS



「Rolling Stone 200」は今日最も人気のあるアルバムを記録します。 このチャートではフィジカルの売上、デジタルの売上、楽曲の売上、オーディオストリームを使用しての消費量をランク付けしています。 このチャートは毎日更新され、毎週月曜日に前週のデフォルトの最終集計が表示されて確定します。

https://www.rollingstone.com/charts/albums/



THE ROLLING STONE ARTISTS 500



「Rolling Stone 200」は、各週の最も需要を集めたアーティストをオーディオストリームで観測します。これは、全米のオーディエンスが音楽を聴くための近年最も一般的な方法を表すメトリックです。 このアーティストチャートの測定には、パッシブリスニングは含まれていません。チャートは毎日更新され、前週の公式スナップショットで毎週確定されます。

https://www.rollingstone.com/charts/artists/



THE ROLLING STONE TRENDING 25



「Rolling Stone Trending 25」では、毎週人気が高まっている新曲をランク付けします。これは、オーディオストリームの増加率で測定されています。このトレンディングチャートでは、最も人気のある曲を総消費量で集計するのではなく、週ごとに最も勢いを増しているトラックを強調して表示することで、真にハイライトとなった楽曲を可視化します。このチャートには過去12ヶ月間にリリースされた曲のみが含まれています。データは毎日入力され、チャートは週に一度公式スナップショットで確定します。

https://www.rollingstone.com/charts/trending/



THE ROLLING STONE BREAKTHROUGH 25



「Rolling Stone Breakthrough 25」は、チャートに初めて登場する新進アーティストをハイライトし、明日を担うスターのプレビューを提供します。ここではオーディオストリーム(今日の音楽環境の最も反映されている測定基準)によって視聴者の需要を測定します。パッシブリスニングは含みません。これまでにアーティスト500のチャートに表示されたことのないアーティストのみが対象です。このチャートは「Trending 25」と似ていますが、曲ではなく急上昇中のアーティストを測定するためのもので、毎日新しいデータで更新されます。チャートの公式版は毎月末に完成します。

https://www.rollingstone.com/charts/breakthrough/