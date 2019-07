OAU名義初となるアルバムが9月4日発売、ツアーも開催

今年9月4日にOAUの名義として初となるニューアルバム『OAU』の発売が決定した。



話題作のタイアップとなった「帰り道」や「Where have you gone」をはじめとした全13タイトルの収録曲やCDジャケットのビジュアルも解禁。7月3日にケイタイモ(WUJA BIN BIN、ex.BEAT CRUSADERS)がMV監督を務めることが発表された「Traveler」をはじめ、これまで以上に温かみ溢れる作品に仕上がっている。さらに、初回限定盤に付随されるDVDには、7月4日にBillboard Live TOKYOにて行われる「OAU ~The premium release party~@Billboard Live TOKYO」のライブ映像が収録。各ショップでの購入者には、特典としてオリジナル缶バッジがプレゼントされる。



また、レコ発ツアーも決定している。OAU Tour 2019「A Better Life」は、9月28日の石垣島から幕を開け、12月5日に東京会場の国際フォーラム ホールCにてファイナルを迎える、全国15公演。ゆったりと音楽を堪能できる落ち着いた雰囲気の会場から、にぎやかに楽しめるライブハウスまで、それぞれの会場でしか体感できない新生OAUのパフォーマンスが見られる。また、7月4日21:00からはオフィシャルサイト先行も始まる。



一方、OAU自身がオーガナイズするイベント「New Acoustic Camp」が、今年で10年目の開催を迎える。一面の芝生と緑に囲まれた会場には、さまざまなジャンルのアーティストが全てアコースティック編成で出演。開放感あふれる環境のなか、キャンプと音楽に浸る二日間が待っている。なお、アルバムには当イベントのテーマ曲も収録されている。チケットは好評発売中。





<作品情報>







OAU

New Album『OAU』



発売日:2019年9月4日(水)



=収録曲=

1. A Better Life

2. こころの花 ※New Acoustic Camp10th Anniversaryテーマ曲

3. Midnight Sun ※New Acoustic Camp 公式テーマ曲

4. 帰り道 ※テレビ東京系ドラマ24「きのう何食べた?」オープニングテーマ曲

5. Banana Split

6. All I Need

7. Again

8. Traveler

9. Akatsuki (冬が始まる日の暁に降り立つ霧の中に現れた光の輪)

10. Where have you gone ※映画「新聞記者」主題歌

11. Americana

12. 〜tuning〜

13. I Love You



◾初回限定盤(CD+DVD):3800円(税抜)

DVD:OAU ~The premium release party~@Billboard Live TOKYO(2019.7.4)収録

◾通常盤:3000円(税抜)

◾LP:3500円(税抜)



<ツアー情報>



OAU

Tour 2019「A Better Life」



2019年9月28日(土)石垣島 流れ星の丘 くうら〈ぬあしび~CAMPING EARTH 2019~〉※イベント出演

2019年10月4日(金)岡山 ルネスホール

2019年10月6日(日)広島 Live Juke

2019年10月11日(金)仙台 darwin

2019年10月12日(土)盛岡 CLUB CHANGE WAVE

2019年10月19日(土)福島 猪苗代野外音楽堂〈音仕舞い〉※イベント出演

2019年10月25日(金)大阪 Shangri-La

2019年10月27日(日)福岡 Gates7

2019年11月2日(土)松山 WstudioRED

2019年11月9日(土)新潟 ジョイアミーア

2019年11月15日(金)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月17日(日)京都 磔磔

2019年11月21日(木)水戸 LIGHT HOUSE

2019年11月29日(金)高崎 club FLEEZ

2019年12月5日(木)東京 国際フォーラム ホールC



オフィシャル先行:https://w.pia.jp/t/oau/

1次 7月4日(木)21:00~7月7日(日)23:59

2次 7月11日(木)21:00~7月14日(日)23:59



チケット発売日:8月3日(土)

中学生以上はチケットが必要

小学生以下は保護者同伴のみ無料(座席が必要な場合は要チケット)



New Acoustic Camp 2019

「〜わらう、うたう、たべる、ねっころがる。〜」

10th Anniversary MAGICAL CAMPING EVERLASTING!

9月14日(土)~9月15日(日)水上高原リゾート200(群馬県利根郡みなかみ町)



New Acoustic Camp official site

http://www.newacousticcamp.com/



OAU official site:https://oau-tc.com