BTSのドキュメンタリー映画『Bring the Soul: The Movie』最新予告編が公開

BTSは近日公開予定の最新ドキュメンタリー映画『Bring the Soul: The Movie(原題)』の新しい予告編を公開した。この中で、K-popのスーパーアイドルたちはLove Yourselfツアーのヨーロッパ公演の舞台裏へとファンを誘う。



「ステージ上ではどんな光よりも明るく輝くBTSのメンバーが、スポットライトの裏側へとファンを誘う」と、同作品のあらすじに記されている。



「ヨーロッパツアーの最終公演の翌日、パリのとある屋上で、世界中をまわりながら、初めて訪れる都市で何千ものアーミーたちの前でパフォーマンスを行った経験についてBTSが語る。メンバー同士の親密な会話と同ツアーの壮大なコンサートでのパフォーマンスの模様が収められ、ステージを離れた彼ら最新の姿が垣間見られる今作は絶対に見逃してはいけない映像作品だ」



『Bring the Soul: The Movie』はアメリカ国内の限られた劇場で8月7日から公開される予定だ。この作品は、2018年公開の『Burn the Stage: The Movie(原題)』、今年初めに公開されたコンサート映画『Love Yourself in Seoul(原題)』に続いて、BTSにとって過去2年間で製作された3本目の映像作品となる。