人気クリエイターアボガド6、初の個展「アボガド6 Art Gallery 『肉眼』」開催

アボガド6が2019年7月19日〜21日に、代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて初の個展となる「アボガド6 Art Gallery 『肉眼』」を開催する。



アボガド6はネットを中心にイラスト/マンガ/映像など様々な分野で活動するクリエイター。SNS上での創作活動が話題を呼び、Twitterのフォロワーは130万人を超えている。これまでに、マンガ単行本として『空っぽのやつがいっぱい』、『やさしさいっぱいの土の上で』、イラストを中心とした作品集として『果実』、『剥製』を発表してきており、累計発行部数は15万部を突破し、2019年7月9日は最新短編集『幸せをあなたに』が発売される。



今回の個展のタイトルとなっている『肉眼』には、これまでディスプレイを通して観ていた作品を生で観て感じてもらいたい、という意味が込められている。個展では、著者が現在までに発表してきたイラスト作品を含む120点以上が展示される他、リアルな作品展示やフォトスポット、またアボガド6のイラスト制作過程が展示会場にて生配信されるなど、アボガド6の世界観が存分に堪能できる内容となっている。他にも個展限定の限定グッズも販売されるとのこと。





<イベント情報>

アボガド6 Art Gallery 「肉眼」

会場:代官山T-SITE GARDEN GALLERY

2019年7月19日(金)10:00〜21:00

2019年7月20日(土)10:00〜21:00

2019年7月21日(日)10:00〜18:00

チケット:

大人 1200円(税込)

中学生以下 800円(税込)

※未就学児入場無料(但しチケットをお持ちの保護者同伴に限ります)

オフィシャル先行受付:

7月5日(金)18:00~7月7日(日)23:59

プレイガイド一般発売:

7月13日(土)〜発売 (チケットぴあ)



<作品情報>



アボガド6

『幸せをあなたに』

発売:2019年7月9日

価格:1300円+税



アボガド6 OFFICIAL HP:

https://www.avogado6.com



OFFICIAL Twitter:

https://twitter.com/avogado6



OFFICIAL Staff Twitter:

https://twitter.com/Avogado6_jp