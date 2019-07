坂本慎太郎、3年ぶりの書き下ろし曲＆コーネリアス楽曲カヴァー

坂本慎太郎が新曲「小舟(Boat)」をzelone recordsより7inchビニールとデジタル配信で8月28日にリリースする。



A面の「小舟(Boat)」は約3年ぶりの書き下ろし曲。極限まで研ぎ澄まされた言葉と演奏は、ライブ活動を再開させた坂本慎太郎の現時点での到達点と言える楽曲。バンドメンバーである、AYA (Bass)と菅沼雄太(drums)によるグルーブにも磨きがかかり、中村宗一郎による生々しい録音とも相まってシンプルながらも強烈な異質感を漂わせる楽曲に仕上がった。



B面は、コーネリアス「未来の人へ(Dear Future Person)」のカヴァー。2017年のアルバム『Mellow Waves』収録曲で、坂本が作詞提供した楽曲。3人編成のシンプルなアレンジで、オリジナルバージョンとはまた違った魅力を引き出している。



そして今回両曲にゲストボーカルとして参加しているのが、姫路を拠点に活動するバンド”ゑでぃまぁこん”のボーカル&ギターである、ゑでゐ鼓雨磨。彼女のどこか浮世離れしたような透明感のあるボーカルが楽曲のスケールをさらに広げ、不思議な浮遊感を生み出している。



シングルでありながら、どちらの曲にも共通するメッセージとテーマがあり、2曲が共鳴することでよりイメージが広がる、コンセプチュアルなカップリングとなっている。





<リリース情報>











坂本慎太郎 feat. ゑでゐ鼓雨磨

『小舟(boat)』



発売日:2019年8月28日(水)

価格:1000円(税抜き)

形式:7inch



=収録曲=

Side A 小舟 (Boat)

(作詞 / 作曲: 坂本慎太郎)



Side B 未来の人へ (Dear Future Person)

(作詞: 坂本慎太郎 / 作曲: 小山田圭吾)



Vocals & Guitar: 坂本慎太郎

Bass: AYA

Drums: 菅沼雄太

Vocals & Chorus: ゑでゐ鼓雨磨 (from ゑでぃまぁこん)



Produced by 坂本慎太郎

Recorded, Mixed & Mastered by 中村宗一郎 @ Peace Music



official HP:www.zelonerecords.com