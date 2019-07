the HIATUS、6thアルバムのタイトル＆ジャケットビジュアル公開

結成10周年を迎えたが7月24日に約3年ぶり6枚目となるアルバム『Our Secret Spot』をリリースする。



あわせて全10曲の収録楽曲のタイトルと、ジャケットビジュアルも明らかになった。また、アルバム収録全曲の配信も7月24日よりiTunes、レコチョク他主要配信サイトにてスタート、Apple Music他サブスクリプションサービスでも同タイミングで配信がスタートする予定。7月31日からは、全国ツアー「Our Secret Spot Tour 2019」(9か所12公演)がスタートする。アルバム、公演の詳細な情報は、the HIATUSオフィシャルサイトにて。





<作品情報>







the HIATUS

『Our Secret Spot』

発売日:2019年7月24日(水)

価格:2400円(税抜)



=収録曲=

1. Hunger

2. Servant

3. Regrets

4. Time Is Running Out

5. Chemicals

6. Silence

7. Back On the Ground

8. Firefly / Life in Technicolor

9. Get Into Action

10. Moonlight



<ツアー情報>



the HIATUS

『Our Secret Spot Tour 2019』



2019年7月31日(水) Zepp Tokyo

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月1日(木) Zepp Tokyo

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月6日(火) Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月8日(木) BLUE LIVE 広島

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月21日(水) 仙台GIGS

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月3日(火) Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月4日(水) Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月11日(水) 新潟LOTS

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月13日(金) Zepp Sapporo

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月18日(水) Zepp Osaka Bayside

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月19日(木) Zepp Osaka Bayside

OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月24日(火) ⾼松festhalle

OPEN 18:00 / START 19:00



全公演チケット代:2600円

(税込み / ドリンク代別)

※3歳以上有料



the HIATUS オフィシャルサイト:http://thehiatus.com/