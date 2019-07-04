許斐剛「テニスの王子様」を題材としたイベント「ミュージカル『テニスの王子様』秋の大運動会 2019」のキービジュアルが公開された。

「大運動会」は「テニスの王子様」のキャラクターに扮したキャスト陣が学校の枠を飛び越え、紅白2チームに分かれて一般的な運動会でおなじみの競技や応援合戦などに挑むイベント。ビジュアルには紅組主将の阿久津仁愛扮する越前リョーマ、白組主将の立石俊樹扮する幸村精市をはじめ、映像で出演する辻凌志朗演じる東方雅美、渡辺アオト演じる鳳長太郎を含む総勢72名がデザインされている。

「ミュージカル『テニスの王子様』秋の大運動会 2019」は、10月8日と9日の2日間、神奈川・横浜アリーナにて開催。チケットの一般販売は9月8日にスタートする。

「ミュージカル『テニスの王子様』秋の大運動会 2019」

日時：2019年10月8日（火）18:30～、9日（水）18:30～

会場：神奈川県 横浜アリーナ

料金：5500円（全席指定）

「ミュージカル『テニスの王子様』秋の大運動会 2019」出演キャスト

紅組

越前リョーマ：阿久津仁愛

大石秀一郎：江副貴紀

菊丸英二：田口司

河村隆：岩田知樹

桃城武：大久保樹

伊武深司：健人

神尾アキラ：伊崎龍次郎

石田鉄：中村太郎

観月はじめ：宮城紘大

野村拓也：佐川大樹

不二裕太：大原海輝

千石清純：森田桐矢

南健太郎：北川尚弥

東方雅美：辻凌志朗

跡部景吾：三浦宏規

忍足侑士：井阪郁巳

滝萩之介：山崎晶吾

樺地崇弘：八巻貴紀

葵剣太郎：矢代卓也

黒羽春風：陽向謙斗

天根ヒカル：坂垣怜次

首藤聡：千葉冴太

真田弦一郎：田鶴翔吾

仁王雅治：後藤大

柳生比呂士：大隅勇太

丸井ブン太：大薮丘

平古場凛：岩城直弥

知念寛：雷太

不知火知弥：園村将司

新垣浩一：松井遥己

白石蔵ノ介：増子敦貴

小石川健二郎：安東秀大郎

金色小春：森田力斗

一氏ユウジ：谷津翼

白組

手塚国光：青木瞭

不二周助：皆木一舞

乾貞治：竹ノ内大輔

海堂薫：中島拓人

橘桔平：青木空夢

内村京介：高根正樹

森辰徳：小林辰也

赤澤吉朗：中尾拳也

柳沢慎也：尾関陸

木更津淳：佐藤祐吾

亜久津仁：川上将大

新渡米稲吉：登野城佑真

喜多一馬：蒼木陣

宍戸亮：小早川俊輔

向日岳人：北乃颯希

芥川慈郎：田村升吾

鳳長太郎：渡辺アオト

日吉若：内海啓貴

佐伯虎次郎：二葉要

樹希彦：高木眞之介

木更津亮：佐藤祐吾

幸村精市：立石俊樹

柳蓮二：井澤巧麻

ジャッカル桑原：川崎優作

切原赤也：前田隆太朗

木手永四郎：武藤賢人

甲斐裕次郎：吉澤翼

田仁志慧：高田誠

千歳千里：江本光輝

忍足謙也：千田京平

石田銀：森一平

財前光：廣野凌大

遠山金太郎：平松來馬

渡邊オサム：碕理人

堀尾聡史：琉翔

水野カツオ：奥田夢叶

加藤勝郎：中三川歳輝

壇太一：佐野真白

※大原海輝（不二裕太役）、坂垣怜次（天根ヒカル役）は10月8日のみの出演。

※辻凌志朗（東方雅美役）、渡辺アオト（鳳長太郎役）は映像出演。

※山崎晶吾と川崎優作の崎は立つ崎、高木眞之介の高ははしご高、辻凌志朗の辻は一点しんにょう、赤澤吉朗の吉は土に口、田仁志慧の慧は旧字体が正式表記が正式表記。

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