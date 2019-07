7月6日(土)13時30分から22時54分まで生放送される、日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2019 ~時代~』。大きな見どころの1つであるジャニーズシャッフル企画の「デビュー曲メドレー」の全曲目と組み合わせが発表された。



7回目となる今回は「時代」をテーマに、次の時代に残したい「平成」の名曲、新たな時代「令和」を飾るアーティスト、「時代」を超えて歌い継がれる曲など、最高峰のエンターテインメントが集結。総合司会を嵐の櫻井翔、司会を羽鳥慎一と水卜麻美アナウンサーが務める。



番組ではほかに嵐の「20周年SPメドレー」に加えて、「日本一周47都道府県メドレー」「肩関節メドレー」「ハスキーボイスメドレー」「ツッパリメドレー」「ハイトーンメドレー」「歴代アイドルメドレー」「ピアノメドレー」「再生1億超えメドレー」が披露される。



<ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレーPart1>

嵐「A・RA・SHI」……オールラインナップ



King & Prince「シンデレラガール」……村上信五、八乙女光、藤ヶ谷太輔、藤井流星



Hey!Say!JUMP「Ultra Music Power」……小山慶一郎、横山裕、二階堂高嗣、小瀧望、永瀬廉



関ジャニ∞「浪花いろは節」……大野智、加藤シゲアキ、知念侑李、菊池風磨



KinKi Kids「硝子の少年」……松本潤、岸優太



V6「MUSIC FOR THE PEOPLE」……大倉忠義、高木雄也、玉森裕太、濱田崇裕



TOKIO「LOVE YOU ONLY」……相葉雅紀、伊野尾慧、マリウス葉、中間淳太



近藤真彦「スニーカーぶる~す」……オールラインナップ



<ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレーPart2>

SMAP「Can’t Stop!!-LOVING-」……二宮和也、錦戸亮、亀梨和也、薮宏太、千賀健永



KAT-TUN「Real Face」……手越祐也、丸山隆平、中島健人



Sexy Zone「Sexy Zone」……山田涼介、横尾渉、重岡大毅、高橋海人



ジャニーズWEST「ええじゃないか」……安田章大、中丸雄一、有岡大貴、宮田俊哉、佐藤勝利



Kis-My-Ft2「Everybody Go」……増田貴久、中島裕翔、桐山照史、平野紫耀



NEWS「希望~Yell~」……櫻井翔、上田竜也、北山宏光、神山智洋、神宮寺勇太



少年隊「仮面舞踏会」……オールラインナップ



なお、KAT-TUNは香港からのパフォーマンスを予定していたが、現地の状況を考慮し、中止に。会場の幕張メッセからの出演となる。