フジロック出演のDYGL、2ndアルバム・リリースを記念してインストアライブを開催

ロンドンを拠点に活動する日本の4人組ロック・バンド、DYGL(デイグロー)の2ndアルバム『Songs of Innocence & Experience』が本日リリース。新たにリード曲「Dont You Wanna Dance in This Heaven?」のミュージックビデオが解禁となり、全国3ヶ所でのインストアライブも決定した。



今年のフジロックフェスティバルへの出演と、全国24ヶ所を巡るジャパンツアーを控えるDYGL。昨年からイギリスへと拠点を移した彼らだが、今作では2017年のデビュー・アルバム『Say Goodbye to Memory Den』の時よりも自分たちのパーソナルな部分を表現したという。「A Paper Dream」のようなアップテンポで陽気な曲から「Spit It Out」のような怒りに満ちた力強い曲など、バンドの幅広い音楽性が楽しめる1枚だ。



また、アルバム発売と同時に「Dont You Wanna Dance in This Heaven?」のMVが公開。ローリング・ストーンズやキンクスのリリックビデオを手がける「Yes Please Production」がディレクションを務めており、DYGLの映像の中でも今までにないサイケデリックな表現に注目だ。この映像は、スペースシャワーTVの7月度のミドルローテーション「it!」にも選ばれている。







さらに、『Songs of Innocence & Experience』のリリースを記念して、タワーレコード渋谷店・梅田Nu茶屋町店でのインストアライブが決定。そして代官山・蔦屋書店では、貴重なアコースティックライブも行う。こちらは先日行われたペトロールズのこけら落とし公演に続き、「代官山Session」と名付けられた新しいミュージックラウンジでのイベントとなる。





<イベント情報>







DYGL INSTORE LIVE 2019



7月18日(木)タワーレコード渋谷店

OPEN 18:00〜

ミニライブ & サイン会

参加券配布対象店舗: 渋谷店/ 新宿店/ 秋葉原店/ 池袋店/ 横浜ビブレ店



7月19日(金)タワーレコード梅田NU茶屋町店

OPEN 18:30〜

ミニライブ & サイン会

参加券配布対象店舗: 梅田NU茶屋町店/ 梅田大阪マルビル店/ 難波店



7月25日(木)代官山 蔦屋書店

OPEN 18:30〜

アコースティックライブ & サイン会

お申し込み: 代官山 蔦屋書店 店頭/ お電話 03-3770-2525