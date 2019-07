アンジーが悪女を演じる『マレフィセント2』、10月18日に日米同日公開が決定

ディズニー映画『マレフィセント2』(原題:Maleficent: Mistress of Evil)が、10月18日に日米同日公開されることが決定。合わせて、アンジェリーナ・ジョリー演じる邪悪な妖精、マレフィセントをフィーチャーしたポスタービジュアルが解禁となった。



アンジェリーナ・ジョリーが製作総指揮を務める本作は、『眠れる森の美女』のヒロイン・オーロラ姫に「永遠の眠り」の呪いをかけたマレフィセントを主人公とし、ヴィランからの視点で描いた2014年公開の『マレフィセント』から数年後が舞台。真実の愛を見つけ穏やかに暮らすマレフィセントとオーロラの絆を引き裂き、マレフィセントを再び邪悪な存在へと連れ戻そうとする敵が忍び寄る。







前作に引き続きマレフィセント役をアンジェリーナ・ジョリーが、オーロラ姫役をエル・ファニングが演じるほか、2人の運命を左右する謎の王妃イングリス役としてミシェル・ファイファーが新たにキャスティング。監督には、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』で知られるヨアヒム・ローニングが起用されている。





<映画情報>







『マレフィセント2』

2019年10月18日(金)より全国公開

監督:ヨアヒム・ローニング

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.