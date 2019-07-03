UNISON SQUARE GARDEN

UNISON SQUARE GARDENが7月3日にリリースするカップリングベストアルバム「Bee side Sea side ～B side Colloection Album～」のトレイラー映像がYouTubeで公開された。

トレイラーは今年4月の東京・新木場STUDIO COASTのライブ映像で構成。B面曲縛りのライブ映像本編は「Bee side Sea side ～B side Colloection Album～」の初回限定盤の特典ディスクに収録される。