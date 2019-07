TVアニメ「超次元ゲイム ネプテューヌ」の新作OVA「ねぷのなつやすみ」の本編冒頭6分間の映像が、YouTubeにて公開された。

「超次元ゲイム ネプテューヌ」は、コンパイルハートが手がけるロールプレイングゲームを原作として、2013年にTVアニメ化された作品。OVA「ねぷのなつやすみ」は約26分の新作エピソードで、緑豊かな「わたしのなつやすみ山」でネプテューヌ一行がバカンスを楽しむなか、山へ散策に繰り出したネプギアやユニたちが別次元に迷い込んでしまうことから物語が動き出す。併せて田中理恵、今井麻美、阿澄佳奈、佐藤利奈らキャスト12人からのコメントも到着した。

OVAは7月8日よりPlayStation Videoで先行配信されるほか、7月22日よりdアニメストア、U-NEXT、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、Rakuten TV、DMM.com、music.jp、GYAOストアで、7月28日よりバンダイチャンネルで配信され、8月2日にDVDレンタルがスタート。また2020年12月25日に「パープルハート・ライラックCOOL 1/7スケールフィギュア」を同梱したBlu-rayが発売されることも決定した。

また7月26日から8月25日まで、東京・AMNIBUS STOREでは「ネプテューヌ Ani-Art POP UP SHOP in AMNIBUS」を開催。特設サイトで先行販売商品や限定特典の詳細が確認できる。さらに9月3日から17日まで東京・AKIHABARAゲーマーズ本店7Fにて「超次元ゲイム ネプテューヌ POP UP SHOP in AKIHABARAゲーマーズ本店」の開催も決定。詳細は後日発表される。

田中理恵(ネプテューヌ/パープルハート/次元の旅人ネプテューヌ役)コメント

この度、変身前ネプテューヌ、大人ネプテューヌ、パープルハートの三役でした。大人ネプテューヌはアニメーションでは初登場で、演じるにあたり、少し試行錯誤しましたが可愛らしい大人ネプテューヌをしっかり演じて来ましたので全編楽しんで見ていただければ幸いです!

今井麻美(ノワール/ブラックハート役)コメント

久々にみんな集まってのアフレコ本当に楽しかったです。アニメ放送から約6年も経っていたんですね。その間も沢山のネプシリーズがあったので何だか不思議な感じです。今回のノワールさんのオススメポイントはBBQです!この作品を見た後貴方は姉妹愛に涙し、アニメに興奮し、そしてお腹が空くことでしょう。ふふ。

阿澄佳奈(ブラン/ホワイトハート役)コメント

またアニメーションで動くネプテューヌたちに会えてとてもうれしかったです。

懐かしいシーンもあったり、新たにあんなシーンも見られたり…!

そして、相変わらず妹思いなブランの一面も見られて大満足です♪ぜひお楽しみに!

佐藤利奈(ベール/グリーンハート役)コメント

みんなで集まっての収録は久々だったのでとっても嬉しかったです!でも…みんな集まるとベールさんに妹がいないことをしみじみ感じちゃったりもしたのは内緒です(笑)いつも通りなみんなの夏休み!のんびりお楽しみくださいね!!

堀江由衣(ネプギア/パープルシスター役)コメント

久しぶりにアニメでネプギアちゃんを演じさせていただけたのが、嬉しくもあり、すごく緊張もしました!印象に残ったのは、夏休みらしい素敵な映像と、いろんな種類のお姉ちゃんです!(笑)

喜多村英梨(ユニ/ブラックシスター役)コメント

ゲームの追加収録などで度々ユニを演じ続けられる事に感謝し、芝居に取り組ませて頂いておりましたが、アニメーションで再びユニに出逢えてとても嬉しかったです!

今回はツンでデレなお姉ちゃんの前で一生懸命に行動するユニちゃんをお楽しみ頂ける内容になっております!

お楽しみにー!

小倉唯(ロム/ホワイトシスター役)コメント

久しぶりに、アニメーションで動くロムちゃんに声を入れる事が出来て嬉しかったです!バーベキューのシーンでは、一足先に夏の気分を満喫しました。皆さんも、ぜひネプたちと一緒に楽しんでみて下さいね!

石原夏織(ラム/ホワイトシスター役)コメント

久々にラムちゃんを演じることができてとても嬉しかったです!そしてロムラムで走り回っている姿や、敵に捕まっている姿を見て、アニメの収録している時のことをたくさん思い出しました!

かないみか(イストワール/クロワール役)コメント

祝・超次元ゲイム ネプテューヌがOVA!

イストワールもクロワールも参加しますよ~。

今回のファンタジーな世界観、わくわく、どきどき☆

大好きな作品となりました。

どうぞお楽しみください(ハート)

植田佳奈(アイエフ役)コメント

OADの発表の時に「アイエフがまた茄子を食べさせられたりするんじゃ?!」なんて言ってたのですが……。

食べさせられはしなかったものの、ほんのりと茄子成分を感じましたね(笑)

コンパとの蜜月は相変わらずなようで、幸せそうなアイエフをまた演じることができて嬉しかったです。

さかいかな(コンパ役)コメント

6年ぶりにキャストが集まったアフレコの時間はとても幸せでした!OVAは、今までの歴史があるからこそのワクワクがありました。長いお付き合いになったネプテューヌの仲間たちの新たな冒険を見届けてもらえたら嬉しいです。

たかはし智秋(マジェコンヌ役)コメント

久しぶりにマジェコンヌを演じることができて、嬉しかったです。あの茄子のエピソードを彷彿とさせるシーンが、懐かしいなと思いました。今年も茄子を美味しくいただきたいと思います。

OVA「超次元ゲイム ネプテューヌ ~ねぷのなつやすみ~」

スタッフ

原作:アイディアファクトリー・コンパイルハート

キャラクター原案:つなこ

監督:向井雅浩

脚本:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:竹知仁美

アニメーション制作:オクルトノボル

キャスト

ネプテューヌ/パープルハート/次元の旅人ネプテューヌ:田中理恵

ノワール/ブラックハート:今井麻美

ブラン/ホワイトハート:阿澄佳奈

ベール/グリーンハート:佐藤利奈

ネプギア/パープルシスター:堀江由衣

ユニ/ブラックシスター:喜多村英梨

ロム/ホワイトシスター:小倉唯

ラム/ホワイトシスター:石原夏織

イストワール:かないみか

アイエフ:植田佳奈

コンパ:さかいかな

マジェコンヌ:たかはし智秋

(C)2013 アイディアファクトリー・コンパイルハート/ネプテューヌ製作委員会