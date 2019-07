DAOKO × MIYAVI「千客万来」本日配信リリース、日本でMIYAVI単独ツアーも

本日7月3日よりDAOKO × MIYAVI「千客万来」が配信リリース、更にMIYAVIは12月より「”NO SLEEP TILL TOKYO”World Tour 2019 JAPAN」を行うことを発表した。



DAOKO × MIYAVI「千客万来」は、映画『Diner ダイナー』の主題歌になっており、蜷川実花が総監督、クリエイティブディレクターの箭内道彦、映画製作スタッフ総動員のミュージックビデオも公開されている。また、DAOKO × MIYAVIは、7月5日にテレビ朝日系列「MUSIC STATION」、7月6日に日本テレビ系列「THE MUSIC DAY」に出演することも決定している。







MIYAVIは7月24日にソロアルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』を発売。さらに、12月に全国6会場を巡る「”NO SLEEP TILL TOKYO”World Tour 2019 JAPAN」の開催が決定。北米、ヨーロッパ、アジアとまわり、最後は地元大阪に辿り着く予定となっている。チケットはFC先行で発売開始。7月24日からはアルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』でCD封入先行も開始される。





<リリース情報>







DAOKO × MIYAVI

「千客万来」

映画『Diner ダイナー』主題歌



デジタル配信リリース日:2019年7月3日(水)

https://umj.lnk.to/dm_senPR











MIYAVI

ニューアルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』



発売日:2019年7月24日(水)



=収録曲= ※全形態共通

1. Stars

2. No Sleep Till Tokyo

3. Tears On Fire

4. Other Side

5. Samurai 45

6. Butterfly

7. Walk With Me

8. Under The Same Sky

9. We Cant Stop It (Rewind)

Bonus Track:DAOKO × MIYAVI「千客万来」 (映画『Diner ダイナー』主題歌)



◆初回限定盤(CD+DVD)6000円(税別)

【CD】全10曲収録

【DVD収録内容】MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity(2019年5月11日収録)



◆通常盤(CD)3000円(税別)

【CD】全10曲収録



◆UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(初回限定盤+Tシャツ)8000円(税別)

【CD】全10曲収録

【DVD収録内容】MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity

【Tシャツ】『NO SLEEP TILL TOKYO』ジャケット・プリントTシャツ

https://store.universal-music.co.jp/product/d2ce3747/





<ライブ情報>



MIYAVI

「MIYAVI”NO SLEEP TILL TOKYO”World Tour 2019 JAPAN」



ツアー日程

2019年12月5日(木)北海道 Zepp Sapporo

2019年12月9日(月)宮城 仙台Rensa

2019年12月10日(火)愛知 Zepp Nagoya

2019年12月12日(木)福岡 Zepp Fukuoka

2019年12月18日(水)東京 Zepp DiverCity

2019年12月21日(土)大阪 Zepp Osaka Bayside



MIYAVI Official HP:http://myv382tokyo.com/