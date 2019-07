アフリカ・ネーションズカップ2019の決勝ラウンドを戦う16チームが出揃った。

グループAを全勝で終えた開催国エジプトは、グループD3位の南アフリカと対戦する。

また、DFカリドゥ・クリバリ(ナポリ)やFWサディオ・マネ(リヴァプール)ら豪華メンバーを揃えるセネガルはウガンダと対戦する。

決勝ラウンド1回戦の対戦カードは以下の通り。

モロッコ vs ベナン

ウガンダ vs セネガル

ナイジェリア vs カメルーン

エジプト vs 南アフリカ

マダガスカル vs コンゴ

アルジェリア vs ギニア

マリ vs コートジボワール

ガーナ vs チュニジア