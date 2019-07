7月6日(土)13:30より日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY 2019 ~時代~」に矢沢永吉が出演する。

今年で放送7回目を迎える夏恒例の「THE MUSIC DAY」。矢沢はこの番組に初登場し、生パフォーマンスを行う。追加出演者や企画内容については、番組のオフィシャルサイトで順次発表される。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2019 ~時代~」

2019年7月6日(土)13:30~22:54

<出演者>

アグネス・チャン / アニー / 嵐 / AKB48 / 岡本真夜 / 荻野目洋子 / 小野正利 / 葛城ユキ / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / GAO / 氣志團 / Kis-My-Ft2 / 木村カエラ / 清塚信也 / 桐谷健太 / King & Prince / 倉木麻衣 / GLAY / 小柳ゆき / さだまさし / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / ザ・コインロッカーズ / 嶋大輔 / 島津亜矢 / THE ALFEE / GENERATIONS from EXILE TRIBE vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / スキマスイッチ / Sexy Zone / DAOKO × MIYAVI / DA PUMP / TUBE / 天龍源一郎 / 夏川りみ / 西田敏行 / NEWS / 乃木坂46 / HiHi Jets / はなわ / Perfume / 日向坂46 / 広瀬香美 / 美 少年 / BiSH / 尾藤イサオ / ピコ太郎 / ファンキー加藤 / Hey! Say! JUMP / ポルノグラフィティ / MAX / 松平健 / 松本伊代 / 三浦大知 / 森高千里 / 矢沢永吉 / 八代亜紀 / Little Glee Monster / and more



総合司会:櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一(日本テレビアナウンサー) / 水卜麻美アナウンサー(日本テレビアナウンサー)