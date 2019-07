STU48最新シングル『大好きな人』MV解禁【画像33点】 船上劇場での撮影にエキストラ500名参加

7月31日(水)にリリースされるSTU48の3rdシングル『大好きな人』のMVが公開された。

1stシングルから3作連続で瀧野由美子がセンターを務める今作。MVの撮影は今年4月に完成したばかりの日本初の船上劇場「STU48」号で行われた。メンバーがそれぞれの日常から「STU48号」に集まっていくシーンから始まり、メンバー全員を乗せると「STU48号」は沖へ出航していく。



撮影にはファンクラブからの呼びかけて2日間で500名のエキストラが集結。車両甲板のダンスシーンでは、メンバーと一緒に瀬戸内の波を思わせるウェーブを、劇場内のシーンではメンバーの動きに合わせてペンライトを使い、瀬戸内の海の中にいるようなウェーブを表現している。



MVの随所には沖を航行する「STU48号」が映し出され、STU48の新たな船出を彷彿とさせる内容になっている。



振付を担当するのは1stシングル『暗闇』(ライブver.)も担当したCRE8BOY(クリエイトボーイ)。海をモチーフにした波の動きや、笑顔から「大好きな人を見送る」切ない表情への変化が注目のポイントとなっている。



今回の表題曲MV解禁に合わせて、ジャケット写真、アーティスト写真、初回限定盤を対象としたスペシャルプレゼント企画も解禁された。



▽瀧野由美子 コメント(3rdシングル「大好きな人」センター)

今回、MVを私たちのホームでもある船上劇場「STU48号」で撮影させて頂きました!

普段私たちが劇場公演をしているこの大切な場所で撮影できたことがすごく嬉しかったですし、『風を待つ』のカップリング曲の『出航』のMVでは完成していない“改造工事中”の船での撮影でした。今回、完成したステージで踊っている場面もあって、船ができる行程をMVを通して一緒に目撃することができて、船と一緒に私達も成長することができたんじゃないかなって思います。

撮影の時にはファンの方にもたくさん参加して頂きました。ファンの方と一緒に船の車両甲板で踊っている時のダンスのカノン(1つの振りを数拍ずつずらす踊り方)がすごく素敵で。私たちは撮影しているときは後ろが見えないので、映像を見て初めてファンの方も私たちと同じ振りをしていることを知ったのでそこが一番感動しました。普段私たちはファンの方なくしては活動はできないということをMVを通してとても感じました。

今回初めての“全員選抜”ということで、このMVを通してSTU48メンバーがすごく魅力があるということをたくさんの方が見て知ってくれたらいいなって思います!



▽岡田奈々 コメント(STU48 キャプテン / AKB48 Team 4 兼任)

MVの撮影をしているときは、どのように繋げるのだろう?どう作るのだろう?と完成形のイメージが想像つかないくらい色々なカットをたくさん撮って頂きました。ですが、完成したMVを見たらとても良くて。。メンバーみんなの可愛さと透明感と清楚な感じが全面に出ているMVになっていて、今までのSTU48のMVの中でもすごく洗練されていると感じました。全員で映れて歌えていることも嬉しくて、本当に自分好みのMVです。

MVの中にはゆみりん(瀧野)がちょっと睨みつけてるような意味深なカットもあって、何を考えているかわからないような表情がかわいくて、そこがすごくお気に入りポイントです。他にも私は顔が映っていない手だけのカットが大好きなのですが、誰かはわからないけど誰かと手を繋いでいる風のカットからのゆみりんのせつない顔もとても良かったです。

今回は船上劇場が出航したタイミングで夏ソングをリリースさせて頂けたということで、本当にこれからがSTU48のスタートだと思います。 たくさんの方に船上劇場へ遊びに来てほしいですし、3rdシングルも多くの方に聴いて頂きたいです。

ずっとずっとこれからもSTU48を見守って頂けたら嬉しいです!



▽中村太洸 コメント(「大好きな人」MV監督 )

今回STU48の船上劇場の完成直後のシングルという事で、まず頭に浮かんだのは美しい瀬戸内の海を走る船上劇場。

そしてこの曲の『大好きな人』の未来のために、さよならを告げて応援するメンバーの涙。

この2つをテーマにミュージックビデオを演出しました。

撮影初日は天気に恵まれ美しい瀬戸内の海をバックに、ダンスシーン等色々撮影出来たのですが、2日目はまさかの大雨警報...沢山のエキストラに集まって頂き船をバックのダンスシーンを、急遽船内でのダンスシーンに変更しての撮影になりました。

しかし急な変更にも関わらずメンバー、スタッフ、そして雨の中集まって頂いたエキストラの全員の頑張りのおかげで、とても素敵な映像を撮影することが出来ました。

今回のミュージックビデオはメンバー、スタッフ、そしてファンの皆様で作り上げたミュージックビデオになります。

そんなミュージックビデオ、是非多く方に見て頂きたいです!

そしてこの曲が瀬戸内を代表するような応援ソングに成長していけたらと願っています!

(広島市出身でSTU48のMVを監督するという念願が叶った監督より)



▽「初回限定盤」対象「スペシャルプレゼント企画」

A賞 STU48船上劇場で“あなたの願い”叶えます!

※当選数につきましてはSTU48 HPをご確認ください



B賞 メンバーお手製かき氷付き!STU48号で行く!広島遊覧ツアー ご招待

※課外活動5ユニットそれぞれのユニットメンバーが船内をご案内。

各ユニット20名様(合計100名様)



C賞 直筆サイン入りSTU48 3rdシングル「大好きな人」ポスター プレゼント

各メンバー10名様



※岡田奈々はC賞のみ対象、卒業を発表している市岡愛弓・門田桃奈・由良朱合、また活動休止中の薮下 楓はすべての賞で対象外となります。

※各賞の内容及び応募方法、参加メンバー等はSTU48 HPをご確認ください。





▽3rdシングル『大好きな人』商品情報



<Type A〜D>

価格:各1,574円+税/形態:CD+DVD

[初回限定盤] イベント参加券 or スペシャルイベント応募券 [通常盤] 生写真 1種 ランダム封入



<劇場盤>

価格:1,019円+税/形態:CD Only ※キャラアニHPのみで購入可





<Type A>

左【初回限定盤】KIZM-90623/4

右【通常盤】KIZM-623/4

CD

M-1 「大好きな人」

M-2 課外活動ユニット楽曲(1)(勝手に!四国観光大使)

M-3 課外活動ユニット楽曲(2)(STUDIO)

M-4〜6 M-1〜3 off vocal ver.

DVD

1.M-1 Music Video

2.M-2 Music Video



<Type B>

左【初回限定盤】KIZM-90625/6

右【通常盤】KIZM-625/6

CD

M-1 「大好きな人」

M-2 課外活動ユニット楽曲(1)(勝手に!四国観光大使)

M-3 課外活動ユニット楽曲(3)(Charming Trip)

M-4〜6 M-1〜3 off vocal ver.

DVD

1.M-1 Music Video

2.M-2 Music Video



<Type C>

左【初回限定盤】KIZM-90627/8

右【通常盤】KIZM-627/8

CD

M-1 「大好きな人」

M-2 課外活動ユニット楽曲(1)(勝手に!四国観光大使)

M-3 課外活動ユニット楽曲(4)(瀬戸7)

M-4〜6 M-1〜3 off vocal ver.

DVD

1.M-1 Music Video

2.M-2 Music Video



<Type D>

左【初回限定盤】KIZM-90629/30

右【通常盤】KIZM-629/30

CD

M-1 「大好きな人」

M-2 課外活動ユニット楽曲(1)(勝手に!四国観光大使)

M-3 課外活動ユニット楽曲(5)(せとまいく)

M-4〜6 M-1〜3 off vocal ver.

DVD

1.M-1 Music Video

2.M-2 Music Video



<劇場盤>

NMAX-1334

価格:1,019円+税

※キャラアニHPのみで購入可

キャラアニにて7/5(金)13:00まで、劇場盤順次予約受付中

CD

M-1 「大好きな人」

M-2 課外活動ユニット楽曲(1)(勝手に!四国観光大使)

M-3 STU48 ボーカル選抜

M-4〜6 M-1〜3 off vocal ver.