ヤングタイマー世代に捧げるタイヤが登場！

日本ミシュランタイヤより、ヤングタイマーモデル専用のタイヤ「ミシュラン MXV3-A」の発売が開始された。 1992年に日本国内で販売をスタートした「ミシュラン MXV3-A」は、"ヤングタイマー世代"と呼ばれる当時のハイパフォーマンス・ラグジュアリーカー向けに開発されたもの。優れた操縦安定性とウェット性能を備えながら、スポーティさと快適性という異なるニーズの両立をタイヤに集約したプロダクトとなっている。



発売にあたり、日本ミシュランタイヤでクラシックタイヤを担当する鈴木義子氏は以下のようにコメント。



「ここ数年、海外を含め日本においてもクラシックカーへの人気が高まっている傾向にあり、外観含め当時の車両本来の乗り味を楽しみたいという要望を多くいただきます。ミシュランではそうしたユーザーニーズにお応えできるタイヤを提供することで、より多くのクラシックカーファンに走る楽しさと安全を提供できると考えています」



ヤングタイマーブームの更なる盛り上がりが期待できるだろう。



対象車:初年度登録より15年〜30年を迎える1980年代〜1990年代前半に販売された車両

価格:オープン価格



タイヤサイズ:

195/65R14 TL 89V対応モデル

BMW 316 to 325i and iX (E30)

Ford Sierra LX and Ghia

Honda Prelude 2,0i, 2,0i 16s

Mazda 626 2,0i 4wd, diesel Comprex, MX6 2,0i

Mitsubishi Galant 2,0i

Nissan Bluebird 1,8i 16 v and turbo 16 v, Prairie 2,0 SLX 4x4,

Primera 2,0

Renault Espace 2,Laguna2,2D bva, Nevada 2,2d,1,8,2,0,1,8 7 seats

Toyota Picnic 2,0.



195/60R14 TL 86V対応モデル

Alfa Romeo 75 Twin Spark, V6 and 1,8 turbo

Audi 80 1,8 and 1,9, 1,6 turbo diesel, quattro 2,0i and turbo quattro 2,0i, 90 2,0 e, 2,2 and 2,3

Citroën BX GTI 16 s

Fiat Croma 2,0 i and ie, 2,0ie turbo, turbo diesel

Ford Sierra 2,0i, 4x4 2,8, Mondeo 1,6, 1,8, 1,8 td, 2,0i 4x4

Honda Civic 1,6 dohc, Accord 2,0i 16 s, Prélude 2,0i 16 s

Holden Piazza coupe turbo, XS et XS/G

Hyundai Lantra 1,6 16 s, 1,8 16s

Isuzu Piazza 2,0i turbo coupe

Lancia Théma 2,0 ie and 2,5 turbo diesel

Maserati Biturbo 2,0, biturbo 2,5 spider

Mazda 323 1,9 turbo 16 v 4 w.d

Mitsubishi Colt1800 glxi 16 s, Cordia 1,8 turbo, Galant 2000,GLS/GLS.E, Tredia 1,8i turbo

Nissan Pulsar 1,8i 16 v

Opel Ascona 1,6, 1,8i and 2,0i, Astra 1,8 GSI, Astra Caravan,2,0i 16 v, Calibra 2,0i, 16v, 4x4, Manta B 1,8 and 2,0i, Vectra1,4, 1,6, 1,7d,1,7 td, 2,0 gt, 16v, 4x4

Peugeot 405 Mi 16

Toyota Corolla GT 1600 liftback, Corola Levin 1,6i,supercharger, Carina 1,6i 16v gt, 2,0i twin-cam and gt r, Corona,2,0i 16 v twin-cam coupe gt, MR 2 1,6I 16v and Supercharger 16v, Celica 2,0i 16 v

Vauxhall Cavalier 1,6, 1,8i and 2,0i, Manta 2,0i coupe GTE

VW Golf 3 break 1,9d, 2,0 gti, 1,9 tdi, Golf 3 convertible 1,9 tdi,

Passat 1,6 d, 1,6 td, 1,9 d, 1,9 td, 2,2i, 1,8, Santana 2,0 20 v.



ミシュランクラシックタイヤシリーズ