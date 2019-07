タイ発、バンド文化は盛んなのにライブハウスが無い理由

はじめまして。FEVERの西村と申します。今後つらつらとコラムを書かせていただきますので何卒。新代田にあるFEVERというライブハウスに属しているのですが、近年アジアの音楽業界に興味がありまして、韓国、台湾、タイ、マレーシアなどを廻ってきました。



アジアシーンへの最初のきっかけはoffshoreというサイトを運営している山本さんという女性から一本メールが入りまして、「香港にあるhidden agendaというライブハウスのドキュメンタリーの上映後、トークセッションを行いたいのですが出演どうでしょうか?」とのことで当時のhidden agendaマネージャーkimiさんとのライブハウスに関するトークセッションを行ったことがきっかけでした。詳しくはFEVER HPで。



アメリカやヨーロッパの「venue(ベニュー)」と呼ばれるライブハウスは経験してることもありイメージできるのですが、アジアのライブハウスってどうなってんだろ? バンドっていっぱいいるのかな? インディーズレーベルというのはアジアにも存在するのかな?というという素朴な疑問がありつつ、リサーチさえもしてないぐらいの頭に片隅にある小さな課題となっていました。



現在、一番親睦を深めたのが「タイ」です。キーマンとなるdessin the worldというレーベルの代表であるGinnさん(タイ在住の日本人ドラマー)との交流を深め、多い時には1年で5回ほどタイに行っている時もありました(笑)。



なぜタイだったか? まずは以前から交流のあった柏の「deepsea drive machine」ベーシスト西さんから「タイの友人が、個人でライブハウスを経営していることに興味があるそうなんだけど、話聞かせてもらえませんか?」という連絡を受けて、下北沢の居酒屋で話したのがGinnさんでした。その際は西村、Ginn,西の3人であれこれ話したのですが、「実はタイにはライブハウスというものが無いのですがメジャーやインディーレーベルもあり、バンドは沢山います」。単純に「はて? バンドはいるのにライブハウスがないのはどういうこと? どこでライブをするの?」と話を聞いていたのですが、「飲食店やカフェ、野外などでも音響システムを組んでライブをすることが多い。音がしっかりしてなかったり、モニターなどほぼ無い状況ですが、どこでもやってしまうんです。ただ、ちゃんと苦情も来ます(笑)」



なるほど、イメージするアジアの音楽事情な気がします。



「逆に3万人規模のフェスとかもあるんですよ。インディーバンドも沢山出演します」ということを聞いてむしろちょっとわからなくなってきました。ライブハウスはほぼない状況だけど、インディーバンドがフェスに出演? しかも3万人? うーん、分からない……Ginnさんからの「個人でライブハウスを経営するということは可能なのか?」の質問には包み隠さず話しました。ライブハウスを作る、ということに関しての質問は基本全てお答えしているつもりです。もしご興味あるかたはご連絡下さい(笑)。





また、タイでライブハウスが定着しない理由としてアジア全域(日本はあまりなかったのですが近年問題になりそうな話です)で聞く「家賃問題」があります。ただ家賃が高い安いだけの話ではなく、出来てからの大きな問題が……ですのでこの話は次の機会に書きたいと思っています。



タイに行きだしてから台湾、韓国にもよく行くようになり、ライブハウスはもちろんレコードショップもチェックするようにしているのですが、サブスクやストリーミングの流れか、どの国もレコードショップが少なくなっています。ただ、どこの国にもインディーレーベルがあり、カッコいいバンドがいるのも事実です。正直な話、数年前までは日本のバンドはやはりレベルが高い、と思っていたところがあるのですが、どのジャンルでも、演奏力や表現力など総合的にみてどこの国にも確実にカッコいいバンドやアーティストが増えていて、すでに日本でも人気となっているバンドがいるのです。夢があるなぁ……。



今後もアジアインディーやミュージックシーンのことをつらつらと書いていこうと思っているのでお見知りおきを。



最後に大きく宣伝したいのですが(笑)、7月6日(土)にタイでFEVERのイベントがあります! バンコクのde communeという場所で



Mouse on the keys(Japan)

Ropes(Japan)

ZWEED N ROLL(Thai)

INSPIRATIVE(Thai)

FAUSTUS(Thai)



の5バンドが出演します!バンコクで乾杯しましょう!

