AFCチャンピオンズリーグ(ACL)準々決勝の組み合わせ抽選会が2日にクアラルンプールで行われた。

抽選の結果、ベスト8進出が決定している浦和レッズは上海上港と、前年度王者の鹿島アントラーズは広州恒大と対戦することが決定した。

準々決勝の組み合わせは以下の通り

■ACL準々決勝の組み合わせ

アル・ワフダ(UAE) 対 アル・ナスル(サウジアラビア)の勝者 vs アル・ドゥハイル(カタール) 対 アル・サッド(カタール)の勝者

アル・イテハド(サウジアラビア) 対 ゾブ・アハン・エスファハーン(イラン)の勝者 vs アル・アハリ(サウジアラビア) 対 アル・ヒラル(サウジアラビア)の勝者

鹿島アントラーズ vs 広州恒大(中国)

浦和レッズ vs 上海上港(中国)