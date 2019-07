Perfume「値切った！」52曲収録ベストアルバムの金額は？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。前回の放送で発表した、9月18日(水)リリースの52曲入りベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed”』について、リスナーのリアクションと感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」7月1日(月)放送分)【ベストアルバム!! 52曲!! おめでとうございます! わっくわくだあ! 毎日聴きます! (17歳女性)】あ~ちゃん:ありがとう! 嬉しい!かしゆか:ありがとう~!のっち:ありがとう~楽しみにしてて!!【すいません。本当に3500円ですか? 3500ドルの間違いではないですか?(17歳男性)】のっち:鬼高ぇ(笑)。あ~ちゃん:それ、べらぼうに高いやつじゃん。40万(円)ぐらいするよ(笑)。かしゆか:そんな高くないよ(笑)。本当に3500円です!(通常盤の価格)あ~ちゃん:うるさくうるさく言ったから。のっち:ね。あ~ちゃん:値切った値切った!【Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ! 大好き(笑)。まじ笑いが止まらんくらいおもしろいし、三人のテンションすき!(17歳女性)】かしゆか:そう、今までのアルバムに「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ!」というラジオ(番組)をよく入れてたんですよね。それを今回もやるんですが、みなさんからメッセージ募集したいんです。あ~ちゃん:はい。かしゆか:Perfumeのベストアルバム『"P Cubed”』の中に自分が一番入っててほしいなって思う曲を、想い入れとともに書いてほしいんですけど。それに付けてほしいハッシュタグが『#mybestPerfume』。「私の一番のPerfumeはこれだ!」、「この曲のおかげで私はこうなったんだ!」みたいな、いろんな想いが聞きたいです。しかもそれを、特典ディスクに入るんですよね。あ~ちゃん:はい。だから、いっしょに作品を作るっていうことですね。いや~楽しみ。待ってますので、ぜひたくさんつぶやいてください。このアルバム発売に先行して、収録が決定している新曲「ナナナナナイロ」のデジタル配信が7月5日(金)24時よりスタートします。詳細は Perfumeのオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/