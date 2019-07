BABYMETALの新曲「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」のミュージックビデオがグループのYouTube公式アカウントで公開された。

「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」は先日神奈川・横浜アリーナで開催された「BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES-」でライブ初披露されたナンバー。MVは、フィーチャリングゲストに迎えたタイの人気ヒップホップシンガー・F.HEROがサプライズ登場した横浜アリーナでのライブ映像で構成されている。

BABYMETALは横浜アリーナでのライブ後に渡英し、6月30日(現地時間)、世界最大級の大型フェスティバル「Glastonbury Festival」に初出演。Bring Me the Horizonやビリー・アイリッシュらと同じステージに出演し、会場に集まった観客を大いに盛り上げた。現地時間7月2日には2015年以来となるイギリス・ロンドンBrixton Academyでのライブも予定しているBABYMETAL。7月6、7日には愛知・ポートメッセなごやで「BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -」を行う。なお7日の公演の模様は全国の映画館でライブビューイング上映される。