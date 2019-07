Dバックス時代の同僚バウアー、殿堂入りジョーンズなど



ロサンゼルス・エンゼルスのタイラー・スキャッグス投手が1日(日本時間2日)に27歳の若さで急死し、球界の選手たちをはじめ多くの人々に悲しみが広がっている。



スキャッグスは1日から始まる敵地でのテキサス・レンジャーズ戦を控えテキサス州サウスレイクのホテルに宿泊したが、午後になって部屋からの反応がなく、その後死亡が確認された。



エンゼルスとMLB機構はすぐさま声明を発表し、追悼の意を表した。また、他球団の選手たちもSNSを通じて続々と球界の仲間を追悼するメッセージを発信している。



◇トレバー・バウアー投手(クリーブランドインディアンス)



「一緒に成長し、一緒に勝利した。私たちは一緒に笑って祝った。今日、私たち全員が一緒に悲しみに暮れている。君の記憶、君の人生への愛、君によって作られた全てのこと、君は君を知る全ての人の心の中に永遠に生き続ける。ブラザー、安らかに。私たちは君を愛している」(ツイッターより)



※スキャッグスが2010年にトレードでアリゾナ・ダイヤモンドバックスに移籍し、傘下マイナーで同僚としてともに戦った。このツイートには2万3000を超える「いいね」、そして3000を超えるコメントが寄せられている。



◇ブライス・ハーパー外野手(フィラデルフィア・フィリーズ)



「私が対した最も厄介な投手。私の祈りはタイラー家族とともにある!あまりにも早すぎるよ!」(インスタグラムより)



◇アンドリュー・マカッチェン外野手(フィラデルフィア・フィリーズ)



「スキャッグスが亡くなったニュースを聞いてとても悲しいよ。彼の妻、家族、友人、そしてチームメイトが今どうしているのか想像することしかできない。私の最も深いお悔やみは彼ら全員とともにある。私たちはみんなお互い競い合うが、みんなが兄弟だ。楽園で安らかに」(ツイッターより)



◇ジャンカルロ・スタントン外野手(ニューヨーク・ヤンキース)



「ブラザー、私の心は君の家族とともにある。なぜこんなことが起きたのか…これは本当のことなのか。奇妙な気分だ」(インスタグラムより)



◇キャメロン・メイビン外野手(ニューヨーク・ヤンキース)



「このニュースを聞いて大きな打撃を受けた。世界は最高のものを失った。私の祈りは、タイラーの家族、友人、そしてエンゼルスにある」



◇デライノ・デシールズ外野手(テキサス・レンジャーズ)



「私の心は潰れてしまっている。人生はとても予測不可能であり、私たちは決して当然のことと考えてはいけない。これ(スキャッグスの死)はロサンゼルス・エンゼルスにとって単なる損失ではなく、ベースボールの家族全員、地域社会にとっても損失だ」(ツイッターより)



◇ネルソン・クルーズ外野手(ミネソタ・ツインズ)



「私たちのもう一人の“兄弟”が、私たちから遠く離れたと聞いて悲しい。安らかに。早すぎるよ」(ツイッターより。スキャッグスたちと病院を慰問した時の写真を添えて)



◇マーカス・ストローマン投手(トロント・ブルージェイズ)



「タイラー・スキャッグス、安らかに。悲痛だよ。胃が痛くなっきた。彼の家族全員と友人のために祈るよ」(ツイッターより)



◇チッパー・ジョーンズ氏(元アトランタ・ブレーブス、2018年米野球殿堂入り)



「我々はたびたび、球界の“兄弟”たちが我々を追い越していくの嘆いている。今日のタイラー・スキャッグスの死を聞いて悲しい。彼の妻カルリとエンゼルス球団全体に、ジョーンズファミリーとブレーブス球団からも深いお悔やみを」(ツイッターより)



また、選手個人だけでなく、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、同地区のオークランド・アスレチックスなど多くの球団がSNSを通じてスキャッグスに哀悼の言葉を送っている。









【写真】ツインズの主砲クルーズが投稿したスキャッグスとの写真

クルーズのツイッターより



Sad to hear that another one of our brothers has left us. RIP Tyler Skaggs. Gone too soon.

— Nelson Cruz (@ncboomstick23)