Perfume、ベストアルバムより新曲「ナナナナナイロ」先行配信

Perfumeが、今年9月18日にリリースするベストアルバム収録の新曲「ナナナナナイロ」を先行配信することを発表した。



全52曲が収録される初のベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』を今年9月18日に発売することを発表しているPerfume。そのベストアルバムから、クラシエホームプロダクツ「肌美精シートマスク」CMソングとなっている新曲「ナナナナナイロ」が7月6日午前0時より先行デジタル配信されることが決定し、また、配信ジャケット写真も公開された。





＜配信情報＞







Perfume

「ナナナナナイロ」

クラシエホームプロダクツ「肌美精シートマスク」CMソング



配信日：2019年7月6日（土）AM0時より

iTunes、レコチョクなど各配信サイトで配信スタート



＜商品情報＞



Perfume

『Perfume The Best "P Cubed"』



発売日：2019年9月18日（水）



▶完全生産限定盤 3CD+特典Disc（Blu-ray or DVD）+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ

・Blu-ray：7600円（税込）

・DVD：7100円（税込）

▶初回限定盤 3CD+特典Disc（Blu-ray/DVD）

・Blu-ray：5000円（税込）

・DVD：4500円（税込）

▶通常盤 3CD：3500（税込）



▶完全生産限定盤【スペシャルグッズ付き】※ASMART/UNIVERSAL MUSIC STORE限定

3CD+特典Disc（Blu-ray or DVD）+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ+スペシャルグッズ

・Blu-ray 8300円（税込）

・DVD 7800円（税込）

※令和元年10月1日より、消費税率が変更となります。表記の税込価格は令和元年9月30日までのものです。



●予約購入特典

□「完全生産限定盤（スペシャルグッズ付）」または「完全生産限定盤」または「初回限定盤」または「通常盤」をご予約いただいた方に、特典をプレゼントいたします。

※詳細は、随時Perfumeオフィシャルサイトでお知らせいたします。



＜ライブ情報＞



Perfume

「Reframe 2019」



会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）



2019年10月16日（水）18：00 / 19：00

2019年10月17日（木）18：00 / 19：00

2019年10月19日（土）16：00 / 17：00

2019年10月20日（日）15：00 / 16：00

2019年10月22日（火）15：00 / 16：00

2019年10月23日（水）18：00 / 19：00

2019年10月26日（土）16：00 / 17：00

2019年10月27日（日）15：00 / 16：00



【チケット料金】 S席7500円 / A席7000円（税込）

【先行販売】 ７月下旬からLINEチケットにて先行販売を予定しています

【一般発売】 8月31日（土） 10:00～ LINEチケットにて販売

※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください

※本公演は着席してお楽しみいただく公演となります



「Reframe 2019」特設サイトURL

http://www.perfume-web.jp/cam/reframe2019

※詳細は随時、特設サイトでお知らせいたします。



