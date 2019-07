Perfume、ベストアルバムより新曲「ナナナナナイロ」先行配信

Perfumeが、今年9月18日にリリースするベストアルバム収録の新曲「ナナナナナイロ」を先行配信することを発表した。



全52曲が収録される初のベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』を今年9月18日に発売することを発表しているPerfume。そのベストアルバムから、クラシエホームプロダクツ「肌美精シートマスク」CMソングとなっている新曲「ナナナナナイロ」が7月6日午前0時より先行デジタル配信されることが決定し、また、配信ジャケット写真も公開された。





<配信情報>







Perfume

「ナナナナナイロ」

クラシエホームプロダクツ「肌美精シートマスク」CMソング



配信日:2019年7月6日(土)AM0時より

iTunes、レコチョクなど各配信サイトで配信スタート



<商品情報>



Perfume

『Perfume The Best "P Cubed"』



発売日:2019年9月18日(水)



▶完全生産限定盤 3CD+特典Disc(Blu-ray or DVD)+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ

・Blu-ray:7600円(税込)

・DVD:7100円(税込)

▶初回限定盤 3CD+特典Disc(Blu-ray/DVD)

・Blu-ray:5000円(税込)

・DVD:4500円(税込)

▶通常盤 3CD:3500(税込)



▶完全生産限定盤【スペシャルグッズ付き】※ASMART/UNIVERSAL MUSIC STORE限定

3CD+特典Disc(Blu-ray or DVD)+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ+スペシャルグッズ

・Blu-ray 8300円(税込)

・DVD 7800円(税込)

※令和元年10月1日より、消費税率が変更となります。表記の税込価格は令和元年9月30日までのものです。



●予約購入特典

□「完全生産限定盤(スペシャルグッズ付)」または「完全生産限定盤」または「初回限定盤」または「通常盤」をご予約いただいた方に、特典をプレゼントいたします。

※詳細は、随時Perfumeオフィシャルサイトでお知らせいたします。



<ライブ情報>



Perfume

「Reframe 2019」



会場:LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)



2019年10月16日(水)18:00 / 19:00

2019年10月17日(木)18:00 / 19:00

2019年10月19日(土)16:00 / 17:00

2019年10月20日(日)15:00 / 16:00

2019年10月22日(火)15:00 / 16:00

2019年10月23日(水)18:00 / 19:00

2019年10月26日(土)16:00 / 17:00

2019年10月27日(日)15:00 / 16:00



【チケット料金】 S席7500円 / A席7000円(税込)

【先行販売】 7月下旬からLINEチケットにて先行販売を予定しています

【一般発売】 8月31日(土) 10:00~ LINEチケットにて販売

※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください

※本公演は着席してお楽しみいただく公演となります



「Reframe 2019」特設サイトURL

http://www.perfume-web.jp/cam/reframe2019

※詳細は随時、特設サイトでお知らせいたします。