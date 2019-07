白濱亜嵐、浦川翔平、中島颯太、深堀未来によるBOTメンバー表紙のRolling Stone Japan、メイキング映像を公開

現在発売中のRolling Stone Japan vol.07で表紙を飾ったLDHの新プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。アルバム『BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~』をリリースを明日に控え、表紙撮影の舞台裏を収めたメイキング映像が公開された。



カバーを飾るのは、白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、浦川翔平(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中島颯太(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、深堀未来(BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE)の4名。表紙巻頭の撮影は、都内某所のスタジオで行われた。カメラマンのティム・ギャロ氏が4人の姿を捉え、そしてそれに応える四人四色の彼らの姿が収められている。







本誌では彼らの撮り下ろし写真とロングインタビュー計22ページとともに、LDHのライブ・クリエイティブを担う「TEAM GENESIS」のSEVA氏に、LDH流のライブの作り方と、壮大な演出が期待されるライブ「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE」への意気込みを語ってもらった。



EXILE TRIBEの若手グループ”Jr.EXILE世代”による初の総合エンタテインメント・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。明日3日には、Jr.EXILE世代として初となるアルバム『BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~』が発売され、翌日の7月4日から7日にかけては、千葉・幕張メッセにてライブイベント「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~」が開催されることも決まっている。







「Rolling Stone Japan vol.07」

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:株式会社ネコ・パブリッシング

発売中

価格:1080円(税込)

※全国の書店、ネット書店、CDショップなどで販売



Rolling Stone Japan

https://rollingstonejapan.com/