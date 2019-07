◆ 2日前のアスレチックス戦に先発したばかり



大谷翔平選手が所属するエンゼルスは1日(日本時間2日)、タイラー・スカッグス投手が遠征先のテキサス州で亡くなったと発表した。27歳だった。



スカッグスは遠征先のホテルの部屋で意識不明の状態で発見され、その場で死亡が確認された。現時点で死因は判明しておらず、調査中の警察は事件性はないとしている。



エンゼルスは「タイラー・スカッグスが今朝テキサスで亡くなったのをお伝えすることになり、深く悲しんでいます。タイラーはエンゼルスファミリーの大切な一員であり、それはこれからも変わりません。非常に辛いときを過ごしているカーリ夫人やご遺族に対し、哀悼の意を表します」と声明文を出した。

スカッグスは今季ここまで7勝7敗、防御率4.29の成績で、7勝はチームトップ。5回途中2失点で負け投手になったが、6月29日(同30日)のアスレチックス戦に先発登板したばかりだった。なお左腕の急死に伴い、1日に予定されていたレンジャーズ戦(グローブライフ・パーク)は延期になった。