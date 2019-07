人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のサウンドトラック「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」が10月9日に発売されることが7月2日、明らかになった。如月ルヰの幸せな時間をつづった「MOONSHINE」、新生The シャッフルの新曲「ファイブカードは突然に…」、シャインに乗っ取られてしまった一条シンの「プラトニックソード」「プリティーリズム・レインボーライブ」の名曲をルヰがカバーした「gift-Louis ver.-」など全57曲が収録される。

サウンドトラックの発売を記念して、6月1日に実施された一日限りの特別イベント「プリズムシャワー上映」が復活する。劇場でオリジナル応援キットを使用して、キラキラの吹雪やミニ札束を舞わせながら、アニメを楽しむことができるイベントで、前回はチケットの販売開始から約2秒で600席が完売したことも話題になった。12日に新宿バルト9(東京都新宿区)、13日にT・ジョイ博多(福岡市博多区)、18日にミッドランドスクエアシネマ(名古屋市中村区)、20日に梅田ブルク7(大阪市北区)で再び実施されることになった。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描く。2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映された。