7月15日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで行われるライブイベント「EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2019」の会場でコンピレーションアルバム「EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES. ALBUM“EVIL A LIVE”」が販売される。

本作は2枚組で、DISC 1にはももいろクローバーZと特撮による「パーティーは今」など、フェスで披露される新録のコラボレーション曲10曲を収録。一方、DISC 2にはフェスの出演者計10組やどついたるねん、FNCYなどEVIL LINE RECORDSに現在所属しているアーティストの代表曲に加えて、MEGや宇宙人、後藤まりこといった過去に所属していたアーティストの楽曲全17曲が収められる。DISC 1収録のコラボ曲は配信でもリリースされる予定。フェスのチケットはソールドアウトしているが、アルバム含むグッズはチケット購入者以外も購入できる。

なおEVIL LINE RECORDSのオフィシャルYouTubeチャンネルではフェス出演者の紹介映像を連日公開中。本日7月1日には、ドレスコーズの紹介映像が公開された。

V.A.「EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES.ALBUM “EVIL A LIVE”」収録曲 / アーティスト

DISC 1:NEW COLLABORATION TRACKS

01. EVIL A LIVE -Sound Logo v01-

02. The Three Musketeers Mic Relay / サイプレス上野とロベルト吉野×月蝕會議×The Dirty Dawg(from「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」)

03. 竜人くんが大好きです▽ / イヤホンズ×内藤るな・高井千帆・平瀬美里(ex.ロッカジャポニカ)×清竜人

04. コミック雑誌なんかいらない / 玉井詩織(ももいろクローバーZ)×ドレスコーズ×TeddyLoid

05. パーティーは今 / 特撮×ももいろクローバーZ

06. EVIL A LIVE -Sound Logo v02-

07. The Three Musketeers Mic Relay(off vocal ver.)

08. 竜人くんが大好きです▽(off vocal ver.)

09. コミック雑誌なんかいらない(off vocal ver.)

10. パーティーは今(off vocal ver.)

DISC 2:EVIL LINE RECORDS" COMPILATION ALBUM

01. 人として軸がぶれている / 特撮

02. The Diamond Four / ももいろクローバーZ

03. TRAP / MEG

04. 惡の華 / 宇宙人

05. 人間ビデオ / ドレスコーズ

06. Forever Love(VIP Mix)/ TeddyLoid

07. スナメリ / 後藤まりこ

08. それが声優! / イヤホンズ

09. Be with You / Aice5

10. 最the高 / ロッカジャポニカ

11. ニュームーンに恋して / やくしまるえつこ

12. 精神 / どついたるねん

13. Yokohama La La La / サイプレス上野とロベルト吉野

14. 死んでよダーリン / 月蝕會議

15. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- / Division All Stars

16. 平成の男 / 清 竜人

17. AOI夜 / FNCY

※▽は白抜きハートマークが正式表記。

EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2019

2019年7月15日(月・祝)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

<出演者>

特撮 / ももいろクローバーZ / ドレスコーズ / TeddyLoid / イヤホンズ / 内藤るな+高井千帆+平瀬美里(ex. ロッカジャポニカ)/ サイプレス上野とロベルト吉野 / 月蝕會議 / The Dirty Dawg(from「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」) / 清竜人