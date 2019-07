D'ERLANGER・kyoとMUCC・逹瑯が「ライヴ当日に必ずすること」とは？

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月24日(月)の放送では、ニューアルバム『roneve』をリリースしたD'ERLANGERから、ヴォーカルのkyoさんがゲストで登場。ライヴ当日のルーティンについて語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年6月24日(月)放送より)逹瑯:ライヴ直前に必ずする、自分なりのルーティンってありますか?kyo:やっぱり発声練習だね。発声練習はずっとしてる。それこそ、デビューした頃から……何年くらいになるかな? トレーニングに行ってたときに教わった発声練習っていうのは、もう自分のなかでおまじないに近くて。やっぱり緊張していると早いうちから(発声練習が)始まるんだよ。逹瑯:はい。kyo:(自分では)気がつかないんだけど、「今日は早いね」って言われたりすると、そっか、じゃあちょっと肩の力抜こうかなって。それぐらいかな?逹瑯:何型ですか?kyo:俺? O型なんだよ。逹瑯:O型でルーティンがあるのは、けっこうめずらしいですね。kyo:俺、けっこうあるよ。靴はこっちから履くとか。逹瑯:へぇー!kyo:ライヴのときのパンツの色はこれとか。逹瑯:“ライヴのときのパンツの色”は俺もあります。kyo:あとで教えて(笑)。逹瑯:はい(笑)。ライヴ前は絶対にルーティンがありますね。時間で決めてるんです。何分前だからこれをやるって。kyo:なるほどね。俺はそういうのじゃないんだよね。でも、とにかく発声練習はして喉をあっためて、みたいな感じかな。逹瑯:何分前までにこれを終わらせとかなきゃっていうのが全部にありますね。kyo:そうなんだ! へぇー! MUCCとは、わりとイベントとかで一緒になることが多いじゃん?逹瑯:はい。イベントでは(ルーティンは)あんまりないです。kyo:あー、自分のか。逹瑯:そう。ワンマンになると、リハって絶対アタマの確認からするじゃないですか?kyo:うんうん。逹瑯:SEが鳴って1、2曲くらいやって、終わってそのまま楽屋に帰って、その流れで3曲目からケツまで全部通すんですよ、歌詞を。kyo:マジで!? 頭の中で?逹瑯:はい。口ずさみながら。それがだいたい(本番の)30分~1時間前くらいに終わって、そこからちょっとゆっくりして、15分前になったらイヤモニ付けて。kyo:へぇー! それってでもさ、自分の中のルーティンがあって、崩れると……。逹瑯:すごい嫌!kyo:あー、やっぱりそうなんだ。なるほどね~!◎7月1日(月)の「JACK IN THE RADIO」は、引き続き、D'ERLANGERのkyoさんをゲストにお迎えします! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack