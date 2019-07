宇多田ヒカル、ファンからの質問に答える特別企画「♯ヒカルパイセンに聞け2」開催

宇多田ヒカルがファンからの質問に答える特別企画「♯ヒカルパイセンに聞け2」を開催、更に宇多田ヒカルからの第1弾の回答が公開された。



昨年開催された国内ツアー「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の映像作品が発売されたばかりの宇多田ヒカル。この企画は、2016年に宇多田ヒカルとファンとのコミュニケーションをWEB上で行うという目的で実施された特別企画「♯ヒカルパイセンに聞け」の第2弾。今回も、ファンから多くの質問がTwitter上に投稿された。今回公開された回答では、昨年のツアーにまつわる裏話や、アーティスト活動、子供やプライベートなどの幅広い質問に対し、宇多田ヒカルらしい切り口で答えている。



#ヒカルパイセンに聞け2 特設ページ

https://www.utadahikaru.jp/paisen2/





<リリース情報>



宇多田ヒカル

『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018』



発売日:2019年6月26日(水)

価格:10000円(税別)



完全生産限定盤 (ナンバリング入り280㎜角デザインボックス仕様)

・DVD+BD(コンサート本編「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」+ドキュメンタリー「Talking about Laughter in the Dark」)

※DVD、BDともに同内容が収録されております。

・ボーナスDVD(「Forevermore」、「あなた」、「初恋」MUSIC VIDEO/M-ON!でオンエアされたミュージックビデオ制作現場を追ったドキュメンタリー映像3作品も一挙収録)

・多数の未公開写真で綴る60ページ・フォトブック

・バックステージパス(レプリカ)