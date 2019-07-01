邦楽シングル1位は欅坂46『黒い羊』 タワーレコード上半期チャート発表

タワーレコードが2019年度の上半期チャート（邦楽アルバム TOP10、邦楽シングル TOP10、洋楽アルバム TOP10）を発表した。
邦楽シングルではデビュー以来8作連続でオリコン・ウィークリー・チャート1位を獲得した欅坂46『黒い羊』が上半期トップ。その他にも坂道グループからは、日向坂46の『キュン』（4位）、乃木坂46の『帰り道は遠回りしたくなる』（5位）と上半期にリリースされた3曲すべてがトップ10入り。昨年11月発売の乃木坂46『Sing Out!』も7位にランクインしており、改めてその勢いを感じさせた。
また、GANG PARADEの『ブランニューパレード』が3位、BiS (新生アイドル研究会)の『Are you ready?』が6位にランクインするなど、WACKグループの躍進も見逃せない。
邦楽アルバムでは、嵐の4枚組オールタイム・ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が抜きんでたセールスを記録し、本チャート発表直近の6月26日（水）発売にも関わらず上半期チャート1位を獲得。
洋楽アルバムでは、昨年11月に公開されてから世界的なブームを巻き起こし、日本でも“応援上映”などで社会現象となった映画『ボヘミアン・ラプソディ』から、Queen（クイーン）の楽曲を使用したサウンドトラックが1位を獲得した。
▽タワーレコード2019上半期チャート
邦楽シングルTOP10
【1位】欅坂46『黒い羊』
【2位】King & Prince『君を待ってる』
【3位】GANG PARADE『ブランニューパレード』
【4位】日向坂46『キュン』
【5位】乃木坂46『帰り道は遠回りしたくなる』
【6位】BiS (新生アイドル研究会)『Are you ready?』
【7位】乃木坂46『Sing Out!』
【8位】ジャニーズWEST『アメノチハレ』
【9位】Hey! Say! JUMP/山田涼介『Lucky-Unlucky/Oh! my darling』
【10位】関ジャニ∞『crystal』
邦楽アルバムTOP10
【1位】嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』
【2位】King & Prince『King & Prince』
【3位】ONE OK ROCK『Eye of the Storm』
【4位】乃木坂46『今が思い出になるまで』
【5位】B’z『NEW LOVE』
【6位】back number『MAGIC』
【7位】あいみょん『瞬間的シックスセンス』
【8位】Sexy Zone『PAGES』
【9位】NEWS『WORLDISTA』
【10位】THE YELLOW MONKEY『9999』
タワーレコード2019上半期チャート 洋楽アルバムTOP20
【1位】Queen『Bohemian Rhapsody』
【2位】Avril Lavigne『Head Above Water』
【3位】Backstreet Boys『DNA』
【4位】Queen『Queen Jewels -The Very Best Of Queen-』
【5位】Ariana Grande『Thank U Next』
【6位】Queen『Greatest Hits Vol. 1』
【7位】Dream Theater『Distance Over Time』
【8位】Billie Eilish『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』
【9位】The Chemical Brothers『No Geography』
【10位】The Chainsmokers『Sick Boy』
タワーレコードが2019年度の上半期チャート（邦楽アルバム TOP10、邦楽シングル TOP10、洋楽アルバム TOP10）を発表した。
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