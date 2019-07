邦楽シングル1位は欅坂46『黒い羊』 タワーレコード上半期チャート発表

タワーレコードが2019年度の上半期チャート(邦楽アルバム TOP10、邦楽シングル TOP10、洋楽アルバム TOP10)を発表した。

邦楽シングルではデビュー以来8作連続でオリコン・ウィークリー・チャート1位を獲得した欅坂46『黒い羊』が上半期トップ。その他にも坂道グループからは、日向坂46の『キュン』(4位)、乃木坂46の『帰り道は遠回りしたくなる』(5位)と上半期にリリースされた3曲すべてがトップ10入り。昨年11月発売の乃木坂46『Sing Out!』も7位にランクインしており、改めてその勢いを感じさせた。



また、GANG PARADEの『ブランニューパレード』が3位、BiS (新生アイドル研究会)の『Are you ready?』が6位にランクインするなど、WACKグループの躍進も見逃せない。



邦楽アルバムでは、嵐の4枚組オールタイム・ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が抜きんでたセールスを記録し、本チャート発表直近の6月26日(水)発売にも関わらず上半期チャート1位を獲得。



洋楽アルバムでは、昨年11月に公開されてから世界的なブームを巻き起こし、日本でも“応援上映”などで社会現象となった映画『ボヘミアン・ラプソディ』から、Queen(クイーン)の楽曲を使用したサウンドトラックが1位を獲得した。



▽タワーレコード2019上半期チャート



邦楽シングルTOP10

【1位】欅坂46『黒い羊』

【2位】King & Prince『君を待ってる』

【3位】GANG PARADE『ブランニューパレード』

【4位】日向坂46『キュン』

【5位】乃木坂46『帰り道は遠回りしたくなる』

【6位】BiS (新生アイドル研究会)『Are you ready?』

【7位】乃木坂46『Sing Out!』

【8位】ジャニーズWEST『アメノチハレ』

【9位】Hey! Say! JUMP/山田涼介『Lucky-Unlucky/Oh! my darling』

【10位】関ジャニ∞『crystal』



邦楽アルバムTOP10

【1位】嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』

【2位】King & Prince『King & Prince』

【3位】ONE OK ROCK『Eye of the Storm』

【4位】乃木坂46『今が思い出になるまで』

【5位】B’z『NEW LOVE』

【6位】back number『MAGIC』

【7位】あいみょん『瞬間的シックスセンス』

【8位】Sexy Zone『PAGES』

【9位】NEWS『WORLDISTA』

【10位】THE YELLOW MONKEY『9999』



タワーレコード2019上半期チャート 洋楽アルバムTOP20

【1位】Queen『Bohemian Rhapsody』

【2位】Avril Lavigne『Head Above Water』

【3位】Backstreet Boys『DNA』

【4位】Queen『Queen Jewels -The Very Best Of Queen-』

【5位】Ariana Grande『Thank U Next』

【6位】Queen『Greatest Hits Vol. 1』

【7位】Dream Theater『Distance Over Time』

【8位】Billie Eilish『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』

【9位】The Chemical Brothers『No Geography』

【10位】The Chainsmokers『Sick Boy』