グラビアアイドルのコンテスト「ミスマガジン2018」のグランプリの沢口愛華さんらが、7月1日発売のマンガ誌「週刊ヤングマガジン」（講談社）第31号の表紙に登場した。
グランプリの沢口さんに加え、受賞者の寺本莉緒さん、池松愛理さん、岡田佑里乃さん、佐藤あいりさんが集結。水着姿で入浴するカットや、浴衣姿の写真などが掲載された。
同号は、三田紀房さんのマンガ「アルキメデスの大戦」が巻頭カラーを飾った。
グラビアアイドルのコンテスト「ミスマガジン2018」のグランプリの沢口愛華さんらが、7月1日発売のマンガ誌「週刊ヤングマガジン」（講談社）第31号の表紙に登場した。
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