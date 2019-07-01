「令和元年度（平成31年度）全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会（インターハイ）」の組み合わせ抽選会が6月29日に行われ、全対戦カードが決定した。

1回戦では昨年度の全国高校サッカー選手権大会を制し、武田英寿（浦和レッズ入団内定）を擁する青森山田（青森）が、前橋育英（群馬）と対戦。また、U－20ワールドカップに出場した西川潤（セレッソ大阪）の桐光学園（神奈川①）は、清水桜が丘（静岡） vs 東福岡（福岡）の勝者と2回戦で相まみえる。

今大会は7月26日に開幕し、全52校が出場。全試合が沖縄で開催され、8月1日に決勝戦が行われる。

■1回戦

7月26日（金）

[1] 大分（大分） vs 近江（滋賀）

[2] 帝京大可児（岐阜） vs 北海（北海道②）

[3] 佐賀北（佐賀） vs 徳島市立（徳島）

[4] 阪南大高（大阪①） vs 広島皆実（広島）

[5] 水戸商（茨城） vs 星稜（石川）

[6] 尚志（福島） vs 四日市中央工（三重）

[7] 神村学園（鹿児島） vs 國學院久我山（東京①）

[8] 羽黒（山形） vs 初芝橋本（和歌山）

[9] 作陽（岡山） vs 三田学園（兵庫）

[10] 高知（高知） vs 松本国際（長野）

[11] 専大北上（岩手） vs 大社（島根）

[12] 日体大柏（千葉） vs 五條（奈良）

[13] 大成（東京②） vs 名経大高蔵（愛知）

[14] 北越（新潟） vs 新田（愛媛）

[15] 青森山田（青森） vs 前橋育英（群馬）

[16] 四国学院大香川西（香川） vs 西京（山口）

[17] 関大一（大阪②） vs 米子北（鳥取）

[18] 丸岡（福井） vs 聖和学園（宮城）

[19] 矢板中央（栃木） vs 札幌一（北海道①）

[20] 清水桜が丘（静岡） vs 東福岡（福岡）

■2回戦

7月27日（土）

韮崎（山梨） vs [1]の勝者

[2]の勝者 vs [3]の勝者

秋田商（秋田） vs [4]の勝者

[5]の勝者 vs 富山一

東海大相模（神奈川②） vs [6]の勝者

[7]の勝者 vs 西原（沖縄②）

[8]の勝者 vs [9]の勝者

[10]の勝者 vs 西武台（埼玉）

京都橘（京都） vs [11]の勝者

[12]の勝者 vs [13]の勝者

那覇西（沖縄①） vs [14]の勝者

[15]の勝者 vs 大津（熊本）

日章学園（宮城） vs [16]の勝者

[17]の勝者 vs 長崎日大（長崎）

[18]の勝者 vs [19]の勝者

[20]の勝者 vs 桐光学園（神奈川①）

■3回戦

7月28日（日）

■準々決勝

7月30日（火）

■準決勝

7月31日（水）

■決勝

8月1日（木）