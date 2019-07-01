野島樺乃ソロ曲も SKE48 新シングル ジャケット写真＆収録内容 解禁

SKE48が、7月24日にリリースする最新シングル『FRUSTRATION』のジャケット写真と収録内容を公式サイトで公開した。

今作は、古畑奈和が初のセンターを務める、夏にぴったりなアゲアゲパーティチューン。6月28日深夜、JFN37局ネット『やまだひさしのラジアンリミテッドF』にて初オンエアーされた際には、多くの感想がSNSで寄せられ、その反響を受け、番組では2回も楽曲がオンエアーされ、さらにSNSでは話題となった。



カップリングには、今年１月に開催された「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」で見事優勝を勝ち取った野島樺乃のソロ曲「夢の在処へ」が収録されるなど、充実した収録内容になっている。



また、アーティスト写真の衣装では、アパレル会社「Baroque Japan Limited.」のファッションブランド「LAGUA GEM（ラグア ジェム）」との衣装タイアップが実現。この衣装を着用したクールなキービジュアルも公開された。



▽SKE48 25thシングル 概要

＜タイトル＞FRUSTRATION

＜発売日＞2019年7月24日（水）



■(Type-A）

品番：AVCD-94532/B、AVCD-94536/B

価格：1,646円（税込）

＜CD＞

01.FRUSTRATION

02.せ〜ので言おうぜ！（カミングフレーバー）

03.ゲームしませんか？（Passion For You選抜）

04.FRUSTRATION off vocal

05.せ〜ので言おうぜ！ off vocal

06.ゲームしませんか？ off vocal

＜DVD＞

01.FRUSTRATION Music Video

02.せ〜ので言おうぜ！（カミングフレーバー） Music Video

03.FRUSTRATION Music Video Documentary in LA



■(Type-B）

品番：AVCD-94533/B、AVCD-94537/B

価格：1,646円（税込）

＜CD＞

01.FRUSTRATION

02.人生の無駄遣い（紅組）

03.ゲームしませんか？（Passion For You選抜）

04.FRUSTRATION off vocal

05.人生の無駄遣い off vocal

06.ゲームしませんか？ off vocal

＜DVD＞

01.FRUSTRATION Music Video

02.人生の無駄遣い（紅組） Music Video

03.人生の無駄遣い Music Video Documentary



■(Type-C）

品番：AVCD-94534/B、AVCD-94538/B

価格：1,646円（税込）

＜CD＞

01.FRUSTRATION

02.あの日のSecret Base（白組）

03.ゲームしませんか？（Passion For You選抜）

04.FRUSTRATION off vocal

05.あの日のSecret Base off vocal

06.ゲームしませんか？ off vocal

＜DVD＞

01.FRUSTRATION Music Video

02.あの日のSecret Base（白組） Music Video

03.あの日のSecret Base Music Video Documentary



■(Type-D）

品番：AVCD-94535/B、AVCD-94539/B

価格：1,646円（税込）

＜CD＞

01.FRUSTRATION

02.夢の在処へ（野島樺乃）

03.ゲームしませんか？（Passion For You選抜）

04.FRUSTRATION off vocal

05.夢の在処へ off vocal

06.ゲームしませんか？ off vocal

＜DVD＞

01.FRUSTRATION Music Video

02.ゲームしませんか？（Passion For You選抜） Music Video

03.若手をイライラさせてみようシリーズ復刻版 ドラフト3期生、9期生編



■(劇場盤）

品番：AVC1-94540

価格：1,080円（税込）

＜CD＞

01.FRUSTRATION

02.滑り台から（研究生）

03.ゲームしませんか？（Passion For You選抜）

04.SKE48 25th Single Medley

05.FRUSTRATION off vocal

06.滑り台から off vocal

07.ゲームしませんか？ off vocal



▽歌唱メンバー

「FRUSTRATION」

Team S：井上瑠夏、野島樺乃、松井珠理奈、松本慈子

Team KII：荒井優希、江籠裕奈、大場美奈、惣田紗莉渚、高柳明音、竹内彩姫、日高優月、古畑奈和

Team E：浅井裕華、鎌田菜月、熊崎晴香、佐藤佳穂、末永桜花、須田亜香里



「ゲームしませんか？」（Passion For You選抜）

Team S：坂本真凛、野島樺乃、松本慈子

Team KII：青木詩織、荒井優希、江籠裕奈、太田彩夏、大場美奈、白井琴望、高柳明音、竹内彩姫、日高優月

Team E：鎌田菜月、熊崎晴香、後藤楽々、菅原茉椰



「せ〜ので言おうぜ！」（カミングフレーバー）

Team S：大谷悠妃、野村実代

Team KII：中野愛理

Team E：西満里奈、平田詩奈

研究生：青海ひな乃、赤堀君江、鈴木愛菜、田辺美月



「人生の無駄遣い」（紅組）

Team S：石黒友月、北川愛乃、仲村和泉、山内鈴蘭

Team KII：大芝りんか、太田彩夏、北野瑠華

Team E：相川暖花、後藤楽々、高畑結希、野々垣美希、福士奈央

＊高畑の「高」ははしごだかが正式表記



「あの日のSecret Base」（白組）

Team S：上村亜柚香、北川綾巴、坂本真凛、杉山愛佳、都築里佳

Team KII：青木詩織、片岡成美、白井琴望、水野愛理

Team E：井田玲音名、倉島杏実、斉藤真木子、谷真理佳、深井ねがい



「夢の在処へ」（野島樺乃）

Team S：野島樺乃



「滑り台から」（研究生）

研究生：青海ひな乃、赤堀君江、荒野姫楓、池田 楓、石川花音、入内嶋涼、大橋真子、岡本彩夏、川嶋美晴、白井友紀乃、杉山菜田里、鈴木愛菜、鈴木恋奈、竹内ななみ、田辺美月、中坂美祐、平野百菜、藤本冬香