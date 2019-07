野島樺乃ソロ曲も SKE48 新シングル ジャケット写真＆収録内容 解禁

SKE48が、7月24日にリリースする最新シングル『FRUSTRATION』のジャケット写真と収録内容を公式サイトで公開した。

今作は、古畑奈和が初のセンターを務める、夏にぴったりなアゲアゲパーティチューン。6月28日深夜、JFN37局ネット『やまだひさしのラジアンリミテッドF』にて初オンエアーされた際には、多くの感想がSNSで寄せられ、その反響を受け、番組では2回も楽曲がオンエアーされ、さらにSNSでは話題となった。



カップリングには、今年1月に開催された「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」で見事優勝を勝ち取った野島樺乃のソロ曲「夢の在処へ」が収録されるなど、充実した収録内容になっている。



また、アーティスト写真の衣装では、アパレル会社「Baroque Japan Limited.」のファッションブランド「LAGUA GEM(ラグア ジェム)」との衣装タイアップが実現。この衣装を着用したクールなキービジュアルも公開された。



▽SKE48 25thシングル 概要

<タイトル>FRUSTRATION

<発売日>2019年7月24日(水)



■(Type-A)

品番:AVCD-94532/B、AVCD-94536/B

価格:1,646円(税込)

<CD>

01.FRUSTRATION

02.せ〜ので言おうぜ!(カミングフレーバー)

03.ゲームしませんか?(Passion For You選抜)

04.FRUSTRATION off vocal

05.せ〜ので言おうぜ! off vocal

06.ゲームしませんか? off vocal

<DVD>

01.FRUSTRATION Music Video

02.せ〜ので言おうぜ!(カミングフレーバー) Music Video

03.FRUSTRATION Music Video Documentary in LA



■(Type-B)

品番:AVCD-94533/B、AVCD-94537/B

価格:1,646円(税込)

<CD>

01.FRUSTRATION

02.人生の無駄遣い(紅組)

03.ゲームしませんか?(Passion For You選抜)

04.FRUSTRATION off vocal

05.人生の無駄遣い off vocal

06.ゲームしませんか? off vocal

<DVD>

01.FRUSTRATION Music Video

02.人生の無駄遣い(紅組) Music Video

03.人生の無駄遣い Music Video Documentary



■(Type-C)

品番:AVCD-94534/B、AVCD-94538/B

価格:1,646円(税込)

<CD>

01.FRUSTRATION

02.あの日のSecret Base(白組)

03.ゲームしませんか?(Passion For You選抜)

04.FRUSTRATION off vocal

05.あの日のSecret Base off vocal

06.ゲームしませんか? off vocal

<DVD>

01.FRUSTRATION Music Video

02.あの日のSecret Base(白組) Music Video

03.あの日のSecret Base Music Video Documentary



■(Type-D)

品番:AVCD-94535/B、AVCD-94539/B

価格:1,646円(税込)

<CD>

01.FRUSTRATION

02.夢の在処へ(野島樺乃)

03.ゲームしませんか?(Passion For You選抜)

04.FRUSTRATION off vocal

05.夢の在処へ off vocal

06.ゲームしませんか? off vocal

<DVD>

01.FRUSTRATION Music Video

02.ゲームしませんか?(Passion For You選抜) Music Video

03.若手をイライラさせてみようシリーズ復刻版 ドラフト3期生、9期生編



■(劇場盤)

品番:AVC1-94540

価格:1,080円(税込)

<CD>

01.FRUSTRATION

02.滑り台から(研究生)

03.ゲームしませんか?(Passion For You選抜)

04.SKE48 25th Single Medley

05.FRUSTRATION off vocal

06.滑り台から off vocal

07.ゲームしませんか? off vocal



▽歌唱メンバー

「FRUSTRATION」

Team S:井上瑠夏、野島樺乃、松井珠理奈、松本慈子

Team KII:荒井優希、江籠裕奈、大場美奈、惣田紗莉渚、高柳明音、竹内彩姫、日高優月、古畑奈和

Team E:浅井裕華、鎌田菜月、熊崎晴香、佐藤佳穂、末永桜花、須田亜香里



「ゲームしませんか?」(Passion For You選抜)

Team S:坂本真凛、野島樺乃、松本慈子

Team KII:青木詩織、荒井優希、江籠裕奈、太田彩夏、大場美奈、白井琴望、高柳明音、竹内彩姫、日高優月

Team E:鎌田菜月、熊崎晴香、後藤楽々、菅原茉椰



「せ〜ので言おうぜ!」(カミングフレーバー)

Team S:大谷悠妃、野村実代

Team KII:中野愛理

Team E:西満里奈、平田詩奈

研究生:青海ひな乃、赤堀君江、鈴木愛菜、田辺美月



「人生の無駄遣い」(紅組)

Team S:石黒友月、北川愛乃、仲村和泉、山内鈴蘭

Team KII:大芝りんか、太田彩夏、北野瑠華

Team E:相川暖花、後藤楽々、高畑結希、野々垣美希、福士奈央

*高畑の「高」ははしごだかが正式表記



「あの日のSecret Base」(白組)

Team S:上村亜柚香、北川綾巴、坂本真凛、杉山愛佳、都築里佳

Team KII:青木詩織、片岡成美、白井琴望、水野愛理

Team E:井田玲音名、倉島杏実、斉藤真木子、谷真理佳、深井ねがい



「夢の在処へ」(野島樺乃)

Team S:野島樺乃



「滑り台から」(研究生)

研究生:青海ひな乃、赤堀君江、荒野姫楓、池田 楓、石川花音、入内嶋涼、大橋真子、岡本彩夏、川嶋美晴、白井友紀乃、杉山菜田里、鈴木愛菜、鈴木恋奈、竹内ななみ、田辺美月、中坂美祐、平野百菜、藤本冬香