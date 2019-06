まずは投手として“打たせて取る”堂々の投球



タンパベイ・レイズに昇格したばかりの「二刀流選手」ブレンダン・マッケイが29日(日本時間30日)、本拠地トロピカナ・フィールドで行われたテキサス・レンジャーズ戦で投手としてメジャーデビューを果たした。



この日までのレイズとレンジャーズはともに46勝36敗と全く同じ戦績で、アメリカン・リーグのワイルドカード争いの首位で並んでいた。



この大事な試合で先発のマウンドを任されたマッケイは、新人らしからぬ落ち着いた立ち上がりを見せた。93~95マイル(約150~153キロ)の速球を主体に、落差の大きなカーブと切れのあるカットボールを織り交ぜ、僅か11球でレンジャーズ上位打線を3者凡退に打ち取ってみせた。



マッケイは2回以降も以下の通り安定した投球で凡打の山を築く。(カッコ内はアウトの内訳、フライアウトはライナーも含む)



1回:3者凡退(ゴロ2、フライ1)

2回:3者凡退(ゴロ1、フライ2)

3回:3者凡退(ゴロ1、フライ2)

4回:3者凡退(ゴロ1、フライ2)

5回:3者凡退(フライ1、三振2)

6回:1安打、1四球、無失点(犠打ゴロ1、フライ1、三振1)



左腕のマッケイはピッチャープレートの右端を踏み、右打者のインコース、左打者のアウトコースを中心に組み立てた。セットポジションから早いテンポで淡々と投げ続け、マウンド上ではほぼ無表情だ。



5回まで1人の走者も許さないパーフェクト・ピッチング。その時点までの投球数は僅かに66球(ストライク45球)だった。6回1死にダニー・サンタナから右前安打を打たれ惜しくも大記録は逃したが、この回も無失点で切り抜けた。



レイズは2回裏に3点を挙げ、試合の主導権を握ったまま3-0とリードを保つ。マッケイは勝利投手の権利を持って6回終了時点でベンチに退いた。この日のマッケイは6回を投げて全81球のうちストライクが55球。被安打1、与四球1、奪三振3、無失点と圧巻のデビューを飾った。









指揮官が次回登板はヤンキース戦と予告 大砲との“再戦”にも期待



レイズは昨季からマイアミ・マーリンズに次いでメジャー・ワースト2位の観客数(今季平均1万4530人)で、地元での人気は低迷している。この日のトロピカナ・フィールドも1万6655人を集めたが空席が目立ち、記念すべきデビュー戦としてはやや寂しい入りではあったが、その中にはマッケイの両親を含む15人の家族や親せきが大挙して応援に駆け付けた姿も見られた。



試合はレイズが7回に2点を加え、その後追い上げられたものの5-2で逃げ切った。初登板で無失点に抑え、初勝利という投手としてこの上ないメジャーデビューを果たしたマッケイだが、何よりも大谷翔平に続く二刀流選手として期待されている。



マッケイは2017年ドラフト全体4位でレイズに指名されプロ入り。3年目となる今季は開幕を傘下2Aモンゴメリー・ビスケッツで迎え、5月末には3Aダーラム・ブルズへ昇格した。そこでも投手として3勝0敗、防御率1.08という好成績を維持し、指名打者としても15試合で49打数13安打、打率.265、4本塁打、10打点、OPS.951の成績を残している。



今回のマッケイのメジャー昇格はレイズが2日前に延長18回を戦ったことで先発投手が足りなくなったチーム事情からの緊急措置と見られている。まずは投手としてのメジャーデビューが先になったマッケイだが、今後どれだけの期間メジャーに留まるか、そして打者としての出場機会もあるかは現時点では分からない。



米スポーツ専門局『ESPN』の報道によれば、レイズのケビン・キャッシュ監督は「7月5日(同6日)のニューヨーク・ヤンキーズ戦で再びマッケイを登板させる予定だ」と語っている。ローテーションの順番からすると、その日のヤンキーズの先発は田中将大になる可能性もある。



田中はマッケイのメジャーデビューと同日に行われた史上初の「ロンドンシリーズ」で先発したものの、僅か2死しか取れずに初回6失点でノックアウトされる大乱調を演じてしまった。それでも、もし田中とマッケイとの投げ合いが実現すれば、日本でも注目を集める試合になるだろう。



また、マッケイは15日(同16日)のヤンキーズ傘下3Aとのマイナー戦で先発登板し、リハビリ出場中だったアーロン・ジャッジとジャンカルロ・スタントンのヤンキーズ両主砲を2人合わせて4打数0安打3奪三振に抑える好投を見せており、メジャーリーグを代表する大砲との再戦の行方にも期待が高まるところだ。









【動画】響き渡るカウベルも後押し!レイズ二刀流・マッケイが衝撃デビュー

