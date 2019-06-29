Aimerが10月末から2020年2月末にかけて全国ツアー「Aimer Hall Tour 19/20」を行う。
これは本日6月29日に東京・TOKYO DOME CITY HALLで行われたアジアツアー「Aimer "soleil et pluie" Asia Tour」最終公演で発表されたもの。次回ツアーは10月31日の千葉・市川市文化会館から2月23日の東京・東京国際フォーラム ホールAまで全24公演が行われる。Aimerのファンクラブ「Blanc et Noir」では本日6月29日21:00から7月10日23:59までチケットの先行予約を受け付ける。
Aimer「Aimer Hall Tour 19/20」
2019年10月31日（木）千葉県 市川市文化会館
2019年11月3日（日）広島県 上野学園ホール
2019年11月4日（月・祝）香川県 サンポート高松
2019年11月9日（土）兵庫県 神戸国際会館
2019年11月10日（日）兵庫県 神戸国際会館
2019年11月16日（土）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2019年11月23日（土・祝）新潟県 新潟県民会館
2019年12月1日（日）静岡県 静岡市民文化会館
2019年12月6日（金）福岡県 福岡サンパレス
2019年12月7日（土）福岡県 福岡サンパレス
2019年12月14日（土）宮城県 仙台サンプラザホール
2019年12月15日（日）宮城県 仙台サンプラザホール
2019年12月22日（日）長野県 まつもと市民芸術館
2020年1月4日（土）京都府 ロームシアター京都
2020年1月5日（日）岡山県 岡山市民会館
2020年1月11日（土）埼玉県 大宮ソニックシティ
2020年1月12日（日）埼玉県 大宮ソニックシティ
2020年2月2日（日）岩手県 盛岡市民文化ホール
2020年2月8日（土）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2020年2月9日（日）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2020年2月14日（金）大阪府 フェスティバルホール
2020年2月15日（土）大阪府 フェスティバルホール
2020年2月22日（土）東京都 東京国際フォーラム ホールA
2020年2月23日（日）東京都 東京国際フォーラム ホールA