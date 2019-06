BABYMETAL、3rdアルバム『METAL GALAXY』今年10月全世界同時リリース

BABYMETALが今年10月11日に3rdアルバム『METAL GALAXY』を全世界同時リリースする事を発表した。



アルバムリリースが発表されたのは、6月28日の2019年最初のライブとなる「BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES-」の初日公演を横浜アリーナでのこと。ライブ終了後に、兼ねてからアナウンスされていた3rdアルバムのタイトルと発売日が10月11日に世界同時発売になることが発表されたほか、11月には日本公演、2020年にはヨーロッパ公演を含むワールドツアーを行うことが発表された。



約3年半ぶりとなる3rdアルバム『METAL GALAXY』は”メタルの銀河を旅する”をテーマに、BABYMETALの可能性をさらに広げるバラエティに富んだ楽曲を散りばめた作品となっているとのことで、日本国内タイトルのみに特別収録される楽曲を含む「Japan Complete Edition」はCD2枚組、全16曲を収録。



BABYMETAL は、本日29日も横浜アリーナ公演を行ったのち、30日には世界最大規模のロックフェスティバル「Glastonbury」に出演する。また、3rdアルバム『METAL GALAXY』の発売日には、アメリカでは初めてのアリーナワンマンをロサンゼルス・The Forum で行う。





<リリース情報>







BABYMETAL

『METAL GALAXY』



発売日:2019年10月11日(金)



●初回生産限定 SUN 盤 - Japan Complete Edition -【2CD / アナログサイズジャケット】

価格:4500円(税抜き)

●初回生産限定 MOON 盤 - Japan Complete Edition -【2CD / アナログサイズジャケット】

価格:4500円(税抜き)

●初回生産限定盤 - Japan Complete Edition -【2CD+DVD】

価格:4200円(税抜き)

●通常盤 - Japan Complete Edition -【2CD】

価格:3500円(税抜き)

●アナログ盤 - Japan Complete Edition - 【2VINYL】

価格:5000円(税抜き)

[2CD] 全16曲収録 / [DVD] Music Clips 収録予定

※Japan Complete Edition については、10月8日(火)商品入荷予定

●THE ONE 盤 - THE ONE Limited Edition -【2CD+DVD】

価格:9000円(税抜き)

[DVD] ライブ映像 収録予定

※THE ONE Limited Edition はメンバーズサイト - THE ONE - 会員限定商品となります。

ご購入希望の方は、下記▼ご注文・ご入金期限▼までにご注文・ご入金をお済ませください。

▼ご注文・ご入金期限▼

2019年6月29日(土)0:00 ~ 2019年7月17日(水)23:59



◆2019年7月17日(水)23:59までのご注文・ご入金分のお届けについて

順次発送を開始し、2019年7月26日(金)までにアスマートからの発送が完了となります。

※「コンビニ/電子決済」をご利用の場合は、入金後順次発送となります。

THE ONE(T-Shirt)購入・詳細はこちら

https://theone.babymetal.jp/2019/

※初回生産限定盤ジャケット写真、収録曲、DVD 収録内容は後日発表いたします。



<ライブ情報>



「BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -」

2019年7月6日(土)、7(日)愛知・ポートメッセなごや



「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN」







2019年11月16日(土)、17日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

2019年11月20日(水)、21日(木) 大阪・大阪城ホール

※詳細は後日発表

※BABYMETAL メンバーズサイト THE ONE 会員チケット最速先行(抽選)の実施を予定しております。

受付スケジュールや席種・チケット価格、公演に関する詳細は、2019年7月下旬にご案内を予定しておりますので、

ご案内まで今しばらくお待ちください。

※ご案内は THE ONE 会員サイト内・メールマガジン、BABYMETAL オフィシャル HP 内を予定しております。



【METAL GALAXY WORLD TOUR】



2019年9月4日(水)オーランド, フロリダ州 / Hard Rock Live

2019年9月6日(金)アトランタ, ジョージア州 / Coca Cola Roxy

2019年9月8日(日)ワシントン, ワシントン DC / The Anthem

2019年9月11日(水)ボストン, マサチューセッツ州 / House of Blues

2019年9月13日(金)フィラデルフィア, ペンシルベニア州 / The Fillmore

2019年9月15日(日)ニューヨーク, ニューヨーク州 / Terminal 5

2019年9月18日(水)デトロイト, ミシガン州 / The Fillmore Detroit

2019年9月20日(金)シカゴ, イリノイ州 / Aragon Ballroom

2019年9月21日(土)セントポール, ミネソタ州 / Myth Live Event Center

2019年9月23日(月)カンザスシティー, ミズーリ州 / Uptown Theater

2019年9月24日(火)ダラス, テキサス州 / South Side Ballroom

2019年9月27日(金)デンバー, コロラド州 / Ogden Theatre

2019年9月28日(土)ソルトレイクシティ,ユタ州 / The Union Event Center

2019年9月30日(月)ラスベガス, ネバダ州 / House of Blues

2019年10月1日(火)テンピ, アリゾナ州 / Marquee Theatre

2019年10月4日(金)サンフランシスコ, カリフォルニア州 / The Warfield

2019年10月11日(金)ロサンゼルス, カリフォルニア州 / The Forum

2019年10月13日(日)サクラメント, カリフォルニア州 / ”Aftershock 2019” Discovery Park(Festival)

2019年10月15日(火)ポートランド, オレゴン州 / Roseland Theater

2019年10月16日(水)シアトル, ワシントン州 / The Paramount Theatre

2020年2月3日(月)スウェーデン, ストックホルム / Fryhuset

2020年2月4日(火)ノルウェイ, オスロ / Sentrum Scene

2020年2月5日(水)デンマーク, コペンハーゲン / Vega Main Hall

2020年2月8日(土)ドイツ, ハンブルグ / Große Freiheit 36

2020年2月9日(日)フランス, パリ / Élysée Montmartre

2020年2月11日(火)オーストリア, ウィーン / Gasometer

2020年2月13日(木)ドイツ, ケルン / Carlswerk Victoria

2020年2月14日(金)ドイツ, ベルリン / Huxleys

2020年2月16日(日)ベルギー, ブリュッセル / AB

2020年2月17日(月)オランダ, ティルブルフ / 013

2020年2月19日(水)イギリス, グラスゴー / Barrowland

2020年2月20日(木)イギリス, カーディフ / The Great Hall

2020年2月22日(土)イギリス, マンチェスター / O2 Apollo

2020年2月23日(日)イギリス, ロンドン / Eventim Apollo

2020年2月26日(水)フィンランド, ヘルシンキ / House of Culture

2020年2月28日(金)ロシア, サンクトペテルブルグ / M1

2020年3月1日(日)ロシア, モスクワ / Adrenaline Stadium



■ BABYMETAL Official Web Site

http://www.babymetal.com/