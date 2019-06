エド・シーラン、カリードを迎えた新曲「ビューティフル・ピープル」のMVを解禁

多数の大物アーティストが参加したニュー・アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』をリリースするエド・シーランが、ジャスティン・ビーバーとの「アイ・ドント・ケア」、チャンス・ザ・ラッパーとPnBロックが客演した「クロス・ミー」に続き、カリードを迎えた新曲「ビューティフル・ピープル」を公開した。



「ビューティフル・ピープル(feat. カリード)」は、音楽プロデューサーのシェルバック、マックス・マーティン、フレド、そしてエド本人が制作を務めた楽曲で、アルバムのオープニングを飾るのに相応しいサマー・アンセム。この楽曲で、エドは自分自身に忠実であり続ける事がどれだけ大切なことかをリスナーに訴えかけている。また、YouTubeで公開されたばかりのミュージックビデオでは、さまざまな誘惑や物欲がはびこる消費社会の中で暮らす、その環境に溶け込まない幸せな夫婦の姿を皮肉たっぷりに描いている。







エドはカリードについて、「本当にソウルフルでたまらない美声の持ち主だから、この曲にピッタリだって分かっていたんだ。この曲に対する僕ら2人の気持ちが同じだから、彼と一緒に作れた事が本当にうれしいよ」とコメントを寄せている。



他にもブルーノ・マーズ、カミラ・カベロ、カーディ・B、スクリレックス、エミネムら総勢22人のアーティストとコラボを果たしたアルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』は7月12日に発売。日本国内盤CDには、特典として漫画家ほしよりこの描きおろしイラスト・ステッカーが付属する。





<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売日:2019年7月12日(金)

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン