7月6日(土)13時30分から生放送される日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2019 ~時代~』。このほど、10種類のスペシャルメドレーが全て解禁! さらに、乃木坂46と松平健が、新たにAR企画「THE MUSIC DAY AR」に参加することがわかった。



7回目となる今回は「時代」をテーマに、次の時代に残したい「平成」の名曲、新たな時代「令和」を飾るアーティスト、「時代」を超えて歌い継がれる曲など、最高峰のエンターテインメントが集結する。嵐の櫻井翔が総合司会、羽鳥慎一と水卜麻美アナウンサーが司会を務める。



既にKing & Princeの企画参加が発表されている「THE MUSIC DAY AR」は、スマホをかざすと、アーティストが自分の部屋に来てくれたかのような視聴体験ができるというもの。新たに乃木坂46と松平が解禁となり、豪華な3組が揃った。遊び方は日本テレビの公式ARアプリ「mixta AR」をダウンロードしてTHE MUSIC DAYのボタンを押すだけ。アプリは番組の公式HPや公式Twitterからダウンロードが可能となっている。なお、番組放送当日は混み合う可能性が高いため、事前のダウンロードがお勧めだ。



下記には、解禁となったスペシャルメドレーを紹介する。



(1)日本一周47都道府県メドレー

嵐「BRAVE」/夏川りみ「涙そうそう」/はなわ「埼玉県のうた」/森高千里「渡良瀬橋」



(2)肩関節メドレー

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Y.M.C.A.」/Hey!Say!JUMP「Come On A My House」/MAX「Ride on time」



(3)ハスキーボイスメドレー

GAO「サヨナラ」/葛城ユキ「ボヘミアン」/尾藤イサオ「あしたのジョー」/八代亜紀「舟唄」



(4)ツッパリメドレー

AKB48+なちゅ「マジスカロックンロール」/KAT-TUN「ハイティーン・ブギ」/氣志團「One Night Carnival」/嶋大輔「男の勲章」



(5)ハイトーンメドレー

アニー「Tomorrow」/小野正利「You're the Only...」/小柳ゆき「愛情」/手越祐也(NEWS)「紅」/広瀬香美「ゲレンデがとけるほど恋したい」



(6)歴代アイドルメドレー

アグネス・チャン+AKB48「ひなげしの花」/AKB48「恋する夏の日」/AKB48「17才」/AKB48+オールラインナップ「恋するフォーチュンクッキー」/荻野目洋子+乃木坂46「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」/乃木坂46「青い珊瑚礁」/乃木坂46「年下の男の子」/乃木坂46+AKB48「裸足でSummer」/松本伊代+AKB48「センチメンタル・ジャーニー」



(7)ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレーPart1

※曲目と組合せは後日発表



(8)ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレーPart2

※曲目と組合せは後日発表



(9)ピアノメドレー

木村カエラ「Butterfly」/スキマスイッチ「全力少年」/西田敏行「もしもピアノが弾けたなら」/三浦大知「ふれあうだけで~Always with you~」

※木村、西田、三浦の楽曲はピアニスト清塚信也が伴奏



(10)再生1億超えメドレー

AKB48「ヘビーローテーション」/桐谷健太「海の声」/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」/DA PUMP「U.S.A.」/ピコ太郎「PPAP 令和スペシャルバージョン」