BABYMETALが10月11日に3rdアルバム「METAL GALAXY」を世界同時リリースする。

これは昨日6月28日に神奈川・横浜アリーナで開催された、BABYMETALの2019年初ライブ「BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES-」初日公演で発表されたもの。「METAL GALAXY」は「メタルの銀河を旅する」をテーマに、BABYMETALの可能性をさらに広げるバラエティに富んだ楽曲を散りばめた作品となっているという。日本国内タイトルのみに特別収録される楽曲を含む「Japan Complete Edition」はCD2枚組で、こちらには全16曲が収録される。

アルバムリリースに伴うワールドツアーは9月にアメリカ・オーランドのHard Rock Liveで封切られるが、このたび「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN」として11月に埼玉と大阪での公演が決定。さらに2020年2月からのヨーロッパツアーのスケジュールも明らかになった。

昨日のライブではまず、オーロラ色に輝く衣装を身に纏ったBABYMETALのSU-METALとMOAMETALが登場。歓声が沸き上がる中、3名のダンサーが現れるとそこから選ばれた1名のダンサーがSU-METALとMOAMETALに加わり、神バンドを従えてライブをスタートさせた。BABYMETALはタイの人気ラッパー・F.HEROをゲストに迎えて、新曲「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」をお披露目するなど、「METAL GALAXY」収録の新曲を含めた全14曲を約1時間半のライブでパフォーマンスした。

METAL GALAXY WORLD TOUR

2019年9月4日(水)アメリカ オーランド Hard Rock Live

2019年9月6日(金)アメリカ アトランタ Coca-Cola Roxy

2019年9月8日(日)アメリカ ワシントンD.C. The Anthem

2019年9月11日(水)アメリカ ボストン House of Blues

2019年9月13日(金)アメリカ フィラデルフィア The Fillmore

2019年9月15日(日)アメリカ ニューヨーク Terminal 5

2019年9月18日(水)アメリカ デトロイト The Fillmore Detroit

2019年9月20日(金)アメリカ シカゴ Aragon Ballroom

2019年9月21日(土)アメリカ セントポール Myth Live Event Center

2019年9月23日(月)アメリカ カンザスシティ Uptown Theater

2019年9月24日(火)アメリカ ダラス South Side Ballroom

2019年9月27日(金)アメリカ デンバー Ogden Theatre

2019年9月28日(土)アメリカ ソルトレイクシティ The Union Event Center

2019年9月30日(月)アメリカ ラスベガス House of Blues

2019年10月1日(火)アメリカ テンピ Marquee Theatre

2019年10月4日(金)アメリカ サンフランシスコ The Warfield

2019年10月11日(金)アメリカ ロサンゼルス The Forum

2019年10月13日(日)アメリカ サクラメント "Aftershock 2019" Discovery Park

2019年10月15日(火)アメリカ ポートランド Roseland Theater

2019年10月16日(水)アメリカ シアトル The Paramount Theatre

2019年11月16日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2019年11月17日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2019年11月20日(水)大阪府 大阪城ホール

2019年11月21日(木)大阪府 大阪城ホール

2020年2月3日(月)スウェーデン ストックホルム Fryhuset

2020年2月4日(火)ノルウェー オスロ Sentrum Scene

2020年2月5日(水)デンマーク コペンハーゲン Vega Main Hall

2020年2月8日(土)ドイツ ハンブルグ Grosse Freiheit 36

2020年2月9日(日)フランス パリ Elysee Montmartre

2020年2月11日(火)オーストリア ウィーン Gasometer

2020年2月13日(木)ドイツ ケルン Carlswerk Victoria

2020年2月14日(金)ドイツ ベルリン Huxleys

2020年2月16日(日)ベルギー ブリュッセル AB

2020年2月17日(月)オランダ ティルブルフ 013

2020年2月19日(水)イギリス グラスゴー Barrowland

2020年2月20日(木)イギリス カーディフ The Great Hall

2020年2月22日(土)イギリス マンチェスター O2 Apollo

2020年2月23日(日)イギリス ロンドン Eventim Apollo

2020年2月26日(水)フィンランド ヘルシンキ House of Culture

2020年2月28日(金)ロシア サンクトペテルブルグ M1

2020年3月1日(日)ロシア モスクワ Adrenaline Stadium