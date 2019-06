本日6月29日(土)深夜放送のTBS系「COUNT DOWN TV」に嵐、スキマスイッチ、IZ*ONEが出演する。

「アーティストファイル」のコーナーにはベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」をリリースしたばかりの嵐が登場。「『CDTV』で歌うならこの曲!」というテーマのもと選曲したベスト盤収録の「夏疾風」「言葉より大切なもの」「Beautiful days」の3曲をメドレーで披露する。さらにメンバーそろってのプレミアムトークでは、披露した楽曲をリリースした当時の思い出を語り合う。

「ゲストライブ」のコーナーではスキマスイッチが「青春」、IZ*ONEが「Buenos Aires」とそれぞれの新曲をパフォーマンスする。

TBS系「COUNT DOWN TV」

2019年6月29日(土)24:58~26:08