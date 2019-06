ロックとファッション、デザイナーが語るアーティストのスタイル

ジミ・ヘンドリックス、ロバート・プラントからアクセル・ローズまでーー。デザイナー、ジョン・バルベイトスによる2013年発行の『Rock in Fashion』から、アーティストのスタイルの変遷を振り返る。



「1950年代以来、音楽とファッションは切っても切り離せない関係にある」と語るのは、ファッションデザイナーのジョン・バルベイトス。2013年発行の処女作『Rock in Fashion』(ハーパーデザイン社、2013年)を執筆した背景について、当時ローリングストーン誌に語ってくれた。「きっかけはエルヴィス・プレスリーや、ジェームズ・ディーンのようなポップアイコンだった。それがMTV時代とともに爆発的に広がった。インターネット時代のいま、音楽とファッションは瞬時に作用し合うんだ」。



同書の共同執筆者であるホリー・ジョージ=ウォーレンは、ビートルズからマイ・モーニング・ジャケットにいたるまでの様々なアーティストの写真(そのうちのいくつかは未発表のもの)を通じて音楽とファッションの関係を探求した。同書はアーティストのスタイルをヘアスタイル、メガネ(またはサングラス)、帽子、スカーフ、シューズ、テーラーリング、ジーンズ、ジャケットをはじめとする様々なカテゴリーに分類し、一時代のミュージシャンのスタイルが10年後のロッカーたちに影響を与えた理由を探る。



同書のインスピレーションは、バルベイトスがカルヴァン・クラインやラルフ・ローレンなどのブランドを経て、2000年に自らの名を冠するブランドを立ち上げる以前から取り組んでいた、自らのデザインを記したスタイルブックに由来する。ロックスターの写真をただまとめるのではなく、バルベイトスは音楽とファッションの歴史に対する考察や、ランウェイショーとシーズンごとのコレクションに対して自らの哲学を盛り込んだ。「文化やずばりデザインのインスピレーション源であれ、この本では、私に影響を与えた物事を取り上げた」とバルベイトスは解説した。



バルベイトスは、自らのファッションにとってもっとも重要だった時期は、自己形成期でもある1970年代初頭だったと語る。バルベイトスは、ザ・ローリング・ストーンズ、デヴィッド・ボウイ、ザ・フー、レッド・ツェッペリン、ジミ・ヘンドリックスが自分にとってのインスピレーション源であったと言う。「1960年代以降、ファッションはもっと面白い方向へと進んでいった。レッド・・ツェッペリンのようなバンドがテーラーメイドのスーツを着たんだ」と述べた。「再びドレスアップすることがおしゃれな時代だった。それは、父親の時代のような着飾り方とは違う。その頃のドレスアップは、不完全でありながらも完璧だった。私のブランドにとっては、それがすべてだ。」



バルベイトスの視点から音楽とファッションの関係性を知るため、ローリングストーン誌はデザイナーにインタビューを行い、『Rock in Fashion』から写真をいくつかピックアップしてその理由を解説してもらった。ルー・リードやスコット・ウェイランドなどのアーティストがどのように流行にインパクトを与えたか、写真を見ながら、紐解いてみよう。





平手打ち級の衝撃



Courtesy John Varvatos



「面白いスタイルを持つ、面白い連中とくれば、やはりジミ・ヘンドリックスだ。黒人のジミは、ブルースをベースにしたものすごくヘヴィーなロックンロールを演奏していた。彼のバンドには大きなアフロヘアの白人ベーシストと、”アフロ風”と言っていいくらいフワフワのウェーブヘアの白人ドラマーがいた。彼らは本当の意味で音楽とスタイルの両方から世間を沸かせた。彼らみたいな格好をする人なんていなかった。ロックンロールに対して平手打ちを食らわせたも同然だ。その頃のバンドは、ビートルズのように全員がブラックスーツといった似た服装をしていたから。そこに突然ジミ・ヘンドリックスがミリタリージャケットとスカーフに独特のヘアスタイルで登場した。あんなスタイルは生まれて初めて見たよ」



髪という別の意思を持つ存在



Courtesy John Varvatos



「ヘアスタイルに関する章の写真だ。1971年だったかな、その頃、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントはウェーブのかかったふんわりとしたヘアスタイルをしていた。本にも記したように、彼の髪は別の意思を持つ存在だった。そして、そこにはとても美しい何かがあった。ロバートを見た女性はみんな彼にメロメロになった。ロバートは独自のヘアスタイルを持っていたんだ。その頃流行っていた、ややシャギーなスタイルには従わなかった。思いのままカールスタイルを謳歌していた」



偉大なるシルバーのアビエイターサングラス



Courtesy John Varvatos



「これはメガネと、メガネをかけることでその人のパワーと個性にどのような影響があるかについて述べた章の写真だ。サングラスとメガネは、いまでは音楽とファッションにおいて重要な要素だ。この章では、エルトン・ジョン、パティ・スミス、エルヴィス・コステロのようなアーティストを取り上げている。そのなかでも特に目を惹く存在がルー・リードと彼のシルバーの美しいアビエイターサングラスだ。ロックはもちろん、どの年代を見ても、ルー・リードのシルバーミラーレンズの影響が垣間見られる。その頃の人々はファッション目的でアビエイターサングラスをかけていなかった。でも、ルー・リードはそうだった。そして誰もが『あのレンズの後ろには何があるんだろう?』、『何を見ているんだろう?』と好奇心を抱いた。ミラーレンズのアビエイターサングラスには一種のオーラと神秘がある」



テーラーメイド風グラムロック



Courtesy John Varvatos



「この写真は私のお気に入りの一枚だ。1970年代初頭のグラムロック全体の雰囲気をとてもうまく捉えている。その頃のグラムロックはテーラーメイドが主流だった。私にもっとも影響を与えた時代でもある。スタイルだけじゃない。マーク・ボランとT・レックスは、ジェンダーにとらわれない、デヴィッド・ボウイとは一線を画すグラムロックを追求し、その頃はファッションのスタイルという点でも様々なことが起きていた。実に面白い時代だった。ボウイとミック・ロンソンが写っているCreem誌の写真をデトロイトのベッドルームに飾っていた。私と生涯をともにしてきた写真のひとつだ。オリジナルプリントをフォトグラファーのミック・ロックから購入したんだ。後に、彼とはとても親しくなったよ。」





俺はレミーだ、好き勝手させろ



Courtesy John Varvatos



「レミー(・キルミスター)はロックを象徴する人物のひとりだ。いわゆるイケメンタイプというわけではないが、1970年代初頭、もっと若い頃にホークウィンドというバンドを組んでいた頃は、なかなかハンサムだったよ。その後、酒とアルコールでルックスに気を使うことをやめてしまったんだ。そこからあいつは制御不能になった。」とバルベイトスは笑った。「これは帽子の章の写真だね。レミーのカウボーイハットが見せたくて、この写真を選んだ。レミーを正統派ロッカーと並べて見せるのが好きなんだ。レミーは、相手に対してファックユーと言っているような雰囲気がある。アメリカ国旗をモチーフにしたシャツとこの帽子を見てほしい。まるで『俺はモーターヘッドのレミー、反逆者だ。好き勝手させろ』と言っているようだ。そして、彼は最期までその生き方を貫いた」



カメレオン的ファッション



Courtesy John Varvatos



「これはヴェルヴェット・リヴォルヴァーのミュージック・ビデオ撮影のアウトテイクだ。ポンチョと帽子のこの組み合わせが大好きなんだ。いかにもスクリーンのなかのクリント・イーストウッド風なのに、スコット・ウェイランドらしさも全開だ。黒い革パン、レザージャケット、大きな襟をあしらったテーラーメイドの3ピーススーツなど、スコットのファッションセンスはカメレオンのようだ。まさにあの時代の夢追い人だったよ。ステージの上でも、そうでなくても、ちょっとした俳優のような存在感を狙ってたんだ」



ビートルブーツ



Courtesy John Varvatos



「シューズとブーツの章の写真だ。ポールの写真の左隣は、ビートルズのメンバーの膝から下だけを撮ったものだ。全員がビートルブーツを履いている。その上が、キューバン・ヒールという少し高めのヒールと、つま先が尖ったビートルブーツを履いたジミ・ヘンドリックスだ。ビートルブーツは音楽の世界でもかなり人気だった。ビートルズからジェームス・ブラウンまで、みんなが履いていたよ。面白い時代だったね。ポール・マッカートニーが履いたとたん、ビートルブーツはビートルズのスタイルの象徴となった。その後、人々はビートルブーツを履かなくなり、厚底履が主流になっていった」



少し高めのヒール



Courtesy John Varvatos



「1970年代に私はこういった靴にかなり影響を受けていたし、実際、履いていた。私は背が低いわけではないが、それでも少し高さをプラスしてくれるような、やや高めのヒールの靴を履くのが好きだった。フォトグラファーのバロン・ウォールマンが撮影したこの写真が大好きなんだ。これは、ポーズを決めて撮ったものではない。子どもとか、靴とか、構図の何もかもが気に入ってる。私の本には、デヴィッド・ボウイとライアン・アダムスがこのような靴を履いている写真もある。トーン、色、靴の模様はどれもだいたい同じだ。私の本では、アーティストが他のアーティストやファッションに影響を与えたケースを紹介している」





より洗練されたウエスタンスタイル



Courtesy John Varvatos



「ウエスタンウエアからインスピレーションを得ているが、より洗練されたスタイルの刺繍というものは、1970年代初頭にファッションにおいて重要な要素となった。この章には、1973年頃に撮影された、ドラゴンの刺繍が入ったスーツを着たジミー・ペイジの写真や、ジョン・レノンが何らかの刺繍アイテムを身につけている写真もある。このウェイン・コクランの写真は最高だね。クレイジーな奴だ。左にはグラム・パーソンズと右の写真でコクランが着ている衣装を手がけた仕立師ヌーディー・コーンが写っている。その頃、私はグラム・パーソンズ率いるフライング・ブリトー・ブラザーズがザ・バーズのオープニングアクトを務めたのを見た。あんなものはいままで見たことがなかった。私はデトロイト育ちだが、デトロイトにあのようなものはなかった。私はデトロイトで暮らす限り、彼のような格好はできなかった。いったいどこであんな格好をすればいいんだ? でも、そう言いながら思ったよ。すげー! どれだけクールなんだ!ってね」



スーツ姿のKISS



Courtesy John Varvatos



「テーラーリングとドレスアップの章の写真だ。このKISSの写真には面白いストーリーがある。その頃、数々のアイコニックな優れた写真を撮っていたボブ・グリュエンによるものだ。ボブの友人のアパートメントに行って、メンバー全員がスーツを着た。だから、サイズがいまいち合っていないんだ。というのも、その友人が持っていたスーツを着ていたから。2人のメンバーにはぴったりだった。でも、KISSがこんな格好をするなんて誰が想像した? スーツ姿のKISSは本当にクレイジーでインパクトがあった。それがこの章のすべてさ」



ベスト



Courtesy John Varvatos



「ベストは私のブランドにとって欠かせないくらい重要なアイテムだ。1970年代初頭、子どもだった私はジミー・ペイジがシャツを出してベストを着ているのを見た。ロバート・プラント、ジェフ・ベック、ボブ・ディラン、その他のかっこいい人々はみんなベストを着ていた。だから高校に入ると、私も毎日ベストを着た。古着屋に行って、1ドルだった古いスーツのベストを片っぱしから買い漁ったんだ。ベストは私のスタイリングに大きな影響を与えた。いまでも、おそらく、90センチほどの長さのハンガーラックの3分の1はベストに占領されているよ。ボウイの写真を見ると、ベストのエレガンスの極みというものが見えてくると気がする」



ケープの昇華



Courtesy John Varvatos



「写真の2人は、かなりドレスアップしているね。どちらもケープを別の次元へと昇華させたんだ。以前は、自分のランウェイショーでケープをとてもシックに使ったこともある。私のブランドでもケープをつくっていたよ。ケープは、ロックにおけるエレガンスの一種の頂点だったんだ」





私たちのイメージ通りのイギー



Courtesy John Varvatos



「これはデニムの章からの写真だ。『デニムが似合う人は誰だろう?』と考えた時、私はいつも『イギー・ポップに決まってるじゃないか!』と思うんだ。それに、イギーは絶対にシャツを着ない。そんなちょっと際どい面もある。これはダニー・クリンチの写真だね。事務所に飾っているよ。最高だ。私たちのイメージ通りのイギーを捉えている」



ジミのインスピレーションに感謝



Courtesy John Varvatos



「写真家のゲレッド・マンコヴィッツが1967年にロンドンのメイソンズ・ヤードでジミを撮影した連作の一部だ。もしかしたら、この連作は私にとってもっとも大切な写真かもしれない。デスクの後ろの壁に、この写真の大きな限定版プリントを飾っている。毎日、事務所に来るたびに眺めるんだ。ジミが現れるまで、彼みたいな人はいなかったし、いまでもこんな表情ができる人はいない。写真でジミが着ているのはどれも本物の軍服だ。本の次のページには、アダム・アントがまるでそっくりなものを着ている写真がある。あと、グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロングが、ジミのこの衣装にインスパイアされた、リネン製のオールグレーの衣装を着て広告の撮影をしたこともあった。私なりに『ジミのインスピレーションに感謝』と言う方法なんだ」



ほとんど裸でもグラマラス



Courtesy John Varvatos



「デボラ(デビー)・ハリーは、音楽の世界の女性のなかでもいまだに私をスタイルという観点で魅了し続ける面白い人物のひとりだ。彼女はどこにいても際立つ存在だと思う。ほとんど裸だったり、何かを脱いでいたり、破れた服を着ていたりしても、何をしてもグラマラスだった。なぜか、彼女がするとセクシーなんだ。それに、彼女とパティ・スミスはメンズウェアをかっこよく着こなすことができた」



”メッセージを着る”



Courtesy John Varvatos



「私のブランドでは、一緒に仕事をするアイコニックなアーティストをフィーチャーしたTシャツをつくっている。完成したTシャツの素晴らしさを見て、アーティストたちがいつも大量にほしがるのが面白いね。これまでにイギー・ポップ、アリス・クーパー、ZZトップ、ガンズ・アンド・ローゼズのTシャツをつくったよ。だから、スージー・クアトロが自分のTシャツを着ている写真を紹介しようと思ったのかもしれない。同じように、アクセルはキース・リチャーズ、ジョニー・サンダースはマリリン・モンローのTシャツを着ている。私はこれを”メッセージを着る”と呼ぶ。音楽とファッションの両方からメッセージを広めることにおいてTシャツが持つ重要性には、何かしらの魅力がある」