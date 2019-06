ラストアイドル初主演映画を語る「ユニットバトルの後の映画撮影、移動の車は修羅場だった」

ラストアイドルの4人が主演する映画『がっこうぐらし!』のブルーレイ&DVDが7月3日(水)に発売となる。原作は250万部を突破する海法紀光×千葉サドルの人気コミック。24時間学校で共同生活を送る“学園生活部”の面々がゾンビと化した同級生たちと戦うティーンズホーラームービーだ。今回、オーディションを経て映画初主演を勝ち取った、阿部菜々実、長月翠、間島和奏、清原梨央の4人に、撮影を振り返ってもらった。



──今回、4人とも映画初主演ということですが、まずは撮影に臨んだときの気持ちから教えてください。



清原 私はもともとホラーが苦手でお化け屋敷にも入ったことがないぐらいなんです。今回の映画では夜の学校での撮影もあるだろし、まずはその撮影を無事に終えることができるか不安でした。



──それほどホラーが苦手?



清原 苦手ですね。だから完成した作品も観られるのかなっていう不安もあったんです(笑)。でも、実際に撮影に入ったら、当初不安だった怖さも感じずにできましたし、完成した作品も楽しく見ることができました。



阿部 私は演技自体が初めてで、すごく苦手意識があったんです。だから胡桃役に選ばれたときは不安しかなかったんですけど、監督さんやスタッフさんは撮影のずっと前から準備をしてくださっているので、今の自分のままじゃダメだ、期待を裏切らないよう気持ちを切り替えて頑張ろうって、撮影に臨みました。



長月 私も演技のお仕事は初めてで、台本の読み方も覚え方も分からなくて、何から初めていいかも分からなかったんです。泊まり込みで1ヶ月家族と離れて撮影するのも初めてだったので、生活面でも学ぶことは多かったですね。



間島 私はもともとお芝居に興味があって、『がっこうぐらし!』の原作も好きだったので、絶対にオーディションに受かりたいと思っていたので、受かったときは本当に嬉しかったんです。でも、ファンがたくさんいる作品なので、プレッシャーというか、本当に私が悠里を演じていいのかっていう不安が大きかったですね。最初に監督さんとお話をさせていただいたときに、「映画だからこその『がっこうぐらし!』を作りましょう」って言っていただいて、それを聞いて安心したし、その思いに応えなきゃなって思って頑張りました。



──今回、1ヶ月ほぼ泊まり込んで順撮りで撮影したとお聞きしました。撮影を通してお互いの関係性で変わってきたところはありますか?



清原 撮影では菜々実ちゃんと一緒のアクションシーンが多くて、役柄的にもみーくん(清原演じる美紀)は(阿部演じる)胡桃ちゃんを尊敬していて、監督にも君は胡桃ちゃんラブだからって言われていたんです。それで一緒に過ごしているうちに菜々実ちゃんのことがどんどん好きになって。あっ、もともと好きなんですけど(笑)。でも、私は普段からよくしゃべるので、静かな菜々実ちゃんには、なんとなく苦手に思われているんだろうなって思っていたんです。でも、撮影中に「梨央ちゃん面白い」って言ってくれて、あれ? 私のこと好きなのかなって新たな一面が見えました。





(C)2019映画『がっこうぐらし!』製作委員会



──実際、どうなんですか阿部さん?



阿部 めっちゃ好きです。



清原 嬉しい! 良かった、生きてて。



──確かに清原さんが言う通り、お二人のタイプはだいぶ違いそうです。



阿部 そうですね。でも、私も仲良くなるタイプは自分と違うタイプの人が多いんです。ガツガツきてくれる人の方が仲良くなれたりするんです。



──実際、撮影を通して仲良くなれましたか?



阿部 そうですね。距離はすごく縮まったと思います。



──ほかのお二人はどうでしょう?



長月 これは全員に言えるんですけど、今までは「こうした方がいい」とかお互いに対して言わない4人だったんです。でも、撮影が終わる頃には、それが間島和奏とはできるようになってきました。



間島 『がっこうぐらし!』の撮影が始まる前って、今ほどユニットの垣根を超えて何かを一緒にやることがなかったんです。そもそも番組(テレビ朝日系『ラストアイドル』)でユニット同士でバトルをしていたので、楽屋でも仕切りがあるんですよ。だから大丈夫かな? あの2人(ユニットが違う長月と阿部)としゃべれるかなって不安から始まって。特に菜々実ちゃんとは番組で直接バトルした仲だったので不安は大きかったんです。でも、撮影期間中は本当に家族みたいに一緒にいたので、何でも言い合えるし、お互い自分の世界を保てる無言が辛くない関係性になれたと思います。



──番組のバトルと映画の撮影は同時進行?



間島 撮影中もあったんですよ、ユニットごとのバトルが。私と梨央はSomeday Somewhere、(阿部と長月の)2人がLaLuceっていうユニットで。で、その2つのユニットが番組でバトルして、その収録が終わった後、そのまま4人で車乗って映画の撮影現場に行ったんです。そのときはヤバかったですね(笑)。



長月 けっこう地獄みたいな空気が。誰もしゃべれないから、みんなスマホ見てるみたいな(笑)。



間島 でも、そのときぐらいですかね修羅場は。それ以外は撮影期間中に仲良くもなれていたので。



──なるほど(笑)。ちなみに映画はゾンビ映画で、皆さんは迫りくる恐怖を乗り越えます。それぞれの過去を振り返って、乗り越えたこと、もしくはこのあたりは映画と似ているなっていうエピソードがあったら教えていただきたいのですが。



清原 私は、今こうして芸能活動をして人前に立つ機会が多いんですけど、中学校の頃は本当に暗くて学校に行けない時期があったんです。今も心は繊細な方ではあるんですけど、昔は物事に挑戦する前から無理って決めつけて諦めていたんです。『がっこうぐらし!』の出演が決まったときも、とまどいがあったんですけど、今ここで踏み出さないとダメだと思って踏み出せたので、それは自分の成長を感じたし、昔より物事に挑む強さも身についたんじゃないかなって思います。





(C)2019映画『がっこうぐらし!』製作委員会



阿部 私は3歳の頃から芸能活動をしていて、赤ちゃんの頃からアイドルになりたくて、小学校から中学校までアイドルしかしてこなかったので、アイドル以外のことは何もできないんです。でも、そのアイドル活動もぜんぜん上手くいかない状況が何年も続いていたんです。それがラストアイドルのオーディションを受けて、見てくれる人の数も増えたし、ぜんぜん違う世界があるんだってことにも気づけたんです。昔は本当に暇で、忙しくなることが夢だったので、今すごく忙しいことがあっても、そのときのことを思い出すと、何でも頑張れるんです。そこはすごく乗り越えたなって思います。



長月 ついこの前まで私たちは団体行動で歩く芸術に挑戦していたんですけど、まさにそれが『がっこうぐらし!』みたいにサバイバルだったんです。(歩く芸術の)清原監督に私はけっこう強く言われたので、一時は嫌でしょうがなかったんです。でも、最後にすごく感動したし、できたときの喜びがすごかったんです。今、ラストアイドルはすごく好調なんですけど、それも歩く芸術があったからこそだし、内容は違うかもしれませんが、サバイバルという意味では似ているのかなって思いました。



間島 私は小さい頃から秋元(康)先生のアイドルに憧れていて、オーディションも、小さいのも含めたら千回とか2千回受けていて、毎回不合格を言い渡されていて。そのたびに自分がいらないものだって思ってネガティブになっていたんです。高校2年生のときに受験もあるし、もう諦めようって思ったんですけど、お母さんが支えてくれて、なんとかラストアイドルに合格できたんです。今、こうやって曲や衣装をいただけて、映画にも出してもらえるようになって、本当に諦めないで良かったなって思います。



──なるほど。すごくいい話を聞いた後に、くだらない質問で恐縮なんですが、映画みたいにゾンビだらけの世界になったらみなさんどうします?



清原 私は逃げますね。だって戦うのは命の危機を伴うじゃないですか。私、正直自分だけはどうしても死にたくないんです(笑)。なので、戦いそうな人を前に出して隠れます。



阿部 私、『がっこうぐらし!』の撮影をしてから『がっこうぐらし!』のようなゾンビの夢を見るようになったんです。夢ではショッピングモールにいて、誰か知らない夢の中だけの友達と一緒にいるんです。女の子なんですけど、その子がすごく強くて、ビルの屋上から屋上を飛び移って一緒に逃げるんです。だから、誰か強い子と一緒に極限まで逃げて、いざとなったら戦うと思います。



──その友達がゾンビになったらどうするんですか?



阿部 えー。たぶん倒そうとはしますけど、できるかは分からないです。



長月 私は真っ先に街中に行って戦闘すると思います。力試しをしたくって。私は、毎日好きなことをやって明日死んでも後悔しないぞっていう生き方をしているつもりなんです。だからゾンビに噛まれてもいいんです。なるべく家族や周りの好きな人じゃないと嫌なんですけど(笑)。でも噛まれてもいいので、一世一代をかけて戦ってみたいなって思います。



間島 私はそういう命の危機が苦手で、普段から考えるんですよ。エレベーター降りてここに黒の組織がきたらどうしようとか、夜寝ているときにお母さんがいなくなってたらどうしようって。だからゾンビだらけの世界になったら、いろいろ考えたあげく、ゾンビのふりをして日本で一番安全なところ、国会議事堂とかに逃げ込むと思います。





(C)2019映画『がっこうぐらし!』製作委員会



──4人の中で一番生き残りそうなのって誰ですかね?



清原 戦闘能力とかそういう面でいったら菜々実ちゃんなんですけど、翠ちゃんがオイシイところを持っていく人なので、結局最後まで生き残るのは翠ちゃんじゃないかと思います。



──オイシイところを持っていくとは?



清原 もしかしたら途中で悪役に変わったり、すごい困難な目に遭ったりすると思うんです。でも、結局、すべてを見終わった後に、一番オイシかったなって言われるのは翠ちゃんだと思います。



──ほかの方も頷いてますね。長月さん自身はどう思います?



長月 私も私だと思います(笑)。梨央ちゃんが言う通り、そういうつもりがなくてもラッキーで生き残ってそうです。



──では、最初に倒されそうなのは誰ですか?



(全員清原を見る)



──そこも全会一致ですか。なぜ清原さんなんですか?



長月 たぶんちょっと調子にのっちゃうタイプだと思うんです。「行けんじゃない?」って廊下を歩いていって、いきなり出てきたゾンビに噛まれちゃいそうです。



清原 私も自分だと思います。普段からオイシイところにいきたいんですけど、しょせんヘタレなのでいけないことが多いんです。



──阿部さん、間島さんは?



阿部 映画でも想像していたよりもアクションが上手くできたので、現実でも戦えるんじゃないかって思ってます。



間島 私は一応考えて行動するんですけど、運動神経が悪いんで、3人とかに囲まれたらすぐにダメだと思います。でも、梨央よりは生き残ると思う。



清原 それは否定できないです(笑)。



▽映画『がっこうぐらし!』

キャスト:阿部菜々実、長月翠、間島和奏、清原梨央(ラストアイドル)/金子大地/おのののか

監督・脚本:柴田一成(『リアル鬼ごっこ』)

主題歌:ラストアイドル『愛しか武器がない』(ユニバーサル ミュージック)





▽『がっこうぐらし!』ブルーレイ&DVD

発売日:7月3日(水)

価格:ブルーレイ4,700円(税別)/DVD3,800円(税別)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント/(C)2019映画『がっこうぐらし!』製作委員会



▽阿部菜々実(あべ・ななみ)

2002年5月17日生まれ、山形県出身。ラストアイドルのLaLuceのメンバー。ラストアイドルのデビューシングル『バンドワゴン』、4thシングル『Everything will be all right』および今年4月発売の6thシングル『大人サバイバー』でセンターを務める。



▽長月翠(ながつき・みどり)

2000年5月17日生まれ、愛媛県出身。ラストアイドルのLaLuceおよびシュークリームロケッツメンバー。



▽間島和奏(まじま・わかな)

2000年4月26日生まれ、北海道出身。ラストアイドルのSomeday Somewhereメンバー。2018年8月発売のラストアイドル3rdシングル『好きで好きでしょうがない』では初の単独センターに抜擢された。



▽清原梨央(きよはら・りお)

2000年11月14日生まれ、愛媛県出身。ラストアイドルのSomeday Somewhereメンバー。