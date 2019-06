28日、ブンデスリーガが2019-20シーズンの試合日程を発表した。

ケルン、ウニオン・ベルリン、パーダーボルンを新たな一員に迎える来季のブンデスリーガは、今季よりも1週間早い8月16日に開幕を迎える。

7連覇中の王者バイエルンはヘルタ・ベルリンとホームで対戦。一方、8季ぶりの戴冠を目指して積極補強を敢行するドルトムントはアウクスブルクをホームに迎える。

また、MF長谷部誠が所属するフランクフルトはホッフェンハイムと、FW大迫勇也が所属するブレーメンはデュッセルドルとそれぞれ対戦する。

開幕節の試合は以下の通り。

8月16日(金)

バイエルン vs ヘルタ・ベルリン

8月17日(土)、18日(日)

ドルトムント vs アウクスブルク

レバークーゼン vs パダーボルン

ボルシアMG vs シャルケ

ヴォルフスブルク vs ケルン

フランクフルト vs ホッフェンハイム

ブレーメン vs デュッセルドルフ

フライブルク vs マインツ

ウニオン・ベルリン vs ライプツィヒ