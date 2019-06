BUMP OF CHICKENの全国ツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark」のファイナル公演が11月に東京・東京ドームで行われることが決定。また本日6月28日からは過去曲のストリーミング配信がスタートした。

「BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark」は7月10日リリースのニューアルバム「aurora arc」を携え、全国のドームおよびライブハウスで行われるツアー。東京ドーム公演は11月3日と4日に開催される。BUMP OF CHICKENの東京ドームライブは2014年開催の「BUMP OF CHICKEN TOUR WILLPOLIS 2014 FINAL」以来、約5年4カ月ぶり。アルバム「aurora arc」の初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤初回プレス分には、このドーム公演のチケット最速先行申し込み用のシリアルナンバーが封入される。

また本日6月28日12:00からはLINEチケットにて、9月に行われる大阪・京セラドーム大阪公演、および愛知・ナゴヤドーム公演のチケット最終先行予約の受付が行われる。イープラスでも7月2日よりイープラス最終プレオーダーを受け付ける。

本日よりストリーミング配信がスタートしたのは2000年リリースのシングル「ダイヤモンド」から2016年リリースのアルバム「Butterflies」までのうち期間限定盤、初回限定盤、廃盤を除く作品の収録曲。「FLAME VEIN」「THE LIVING DEAD」は2004年リリースの再発バージョンが配信される。また2006年に発表されたMOTOO FUJIWARA名義の作品「SONG FOR TALES OF THE ABYSS」の配信も行われている。

BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark

2019年7月12日(金)埼玉県 メットライフドーム

2019年7月13日(土)埼玉県 メットライフドーム

2019年7月23日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年7月24日(水)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年7月31日(水)宮城県 SENDAI GIGS

2019年8月1日(木)宮城県 SENDAI GIGS

2019年8月20日(火)東京都 新木場STUDIO COAST

2019年8月21日(水)東京都 新木場STUDIO COAST

2019年9月11日(水)大阪府 京セラドーム大阪

2019年9月12日(木)大阪府 京セラドーム大阪

2019年9月21日(土)愛知県 ナゴヤドーム

2019年9月22日(日)愛知県 ナゴヤドーム

2019年10月1日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年10月2日(水)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年10月15日(火)北海道 Zepp Sapporo

2019年10月16日(水)北海道 Zepp Sapporo

2019年11月3日(日・祝)東京都 東京ドーム

2019年11月4日(月・振休)東京都 東京ドーム