オールスター選出選手一覧













セ・リーグ

パ・リーグ





先発投手

大瀬良 大地



（広島）

千賀 滉大



（ソフトバンク）





中継ぎ投手

ピアース・ジョンソン



（阪神）

宮西 尚生



（日本ハム）





抑え投手

山﨑 康晃



（DeNA）

松井 裕樹



（楽天）





捕手

梅野 隆太郎



（阪神）

森 友哉



（西武）





一塁手

岡本 和真



（巨人）

山川 穂高



（西武）





ホセ・ロペス



（DeNA）







二塁手

山田 哲人



（ヤクルト）

浅村 栄斗



（楽天）





三塁手

村上 宗隆



（ヤクルト）

ブランドン・レアード



（ロッテ）





高橋 周平



（中日）

松田 宣浩



（ソフトバンク）





遊撃手

坂本 勇人



（巨人）

今宮 健太



（ソフトバンク）





外野手

鈴木 誠也



（広島）

秋山 翔吾



（西武）





近本 光司



（阪神）

吉田 正尚



（オリックス）





筒香 嘉智



（DeNA）

柳田 悠岐



（ソフトバンク）





丸 佳浩



（巨人）

西川 遥輝



（日本ハム）





指名打者



近藤 健介



（日本ハム）





アルフレド・デスパイネ



（ソフトバンク）

















フレッシュオールスター出場選手一覧













イースタン・リーグ

ウエスタン・リーグ





投手

戸郷翔征（巨人）

馬場皐輔（阪神）





清水昇（ヤクルト）

齋藤友貴哉（阪神）





中村稔弥（ロッテ）

吉住晴斗（ソフトバンク）





中川虎大（DeNA）

板東湧梧（ソフトバンク）





松本航（西武）

張奕（オリックス）





本田圭佑（西武）

島内颯太郎（広島）





吉田輝星（日本ハム）

梅津晃大（中日）





鈴木遼太郎（日本ハム）

山本拓実（中日）





捕手

岸田行倫（巨人）

片山雄哉（阪神）





石原彪（楽天）

石橋康太（中日）





内野手

宮本丈（ヤクルト）

熊谷敬宥（阪神）





茶谷健太（ロッテ）

小幡竜平（阪神）





伊藤裕季也（DeNA）

増田珠（ソフトバンク）





知野直人（DeNA）

三森大貴（ソフトバンク）





西巻賢二（楽天）

頓宮裕真（オリックス）





西川愛也（西武）

中川圭太（オリックス）





野村佑希（日本ハム）

林晃汰（広島）







小園海斗（広島）





根尾昂（中日）





外野手

山下航汰（巨人）

根本薫（オリックス）





中山翔太（ヤクルト）

正隨優弥（広島）





藤原恭大（ロッテ）







小郷裕哉（楽天）





