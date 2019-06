BABYMETAL、横浜アリーナ公演に先駆け新たなサマーメタルソングをに配信リリース

BABYMETAL が新曲「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」が6月28日に配信リリースされた。



タイの人気ヒップホップシンガー・F.HEROをゲストに迎えたこの曲のタイトル「PA PAYA!!」は南国・夏のフルーツ「パパイヤ」のことで、夏にふさわしいホットなアッパーチューン。F.HERO とのコラボレーションで、南国感やお祭り感、カオス感をさらに増幅させたBABYMETAL流のサマーメタルソングとなっている。



BABYMETALは6月28日に横浜アリーナで行われる「BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -」から2019年のライブをスタートさせた後、30日には世界最大級のフェスであるイギリス「Glastonbury」に出演する。また、9月からは「BABYMETAL US TOUR 2019」をスタートさせ、10月11日にはロサンゼルス・The Forumで、アメリカで初めてアリーナでのワンマンライブを行う。





<配信情報>







BABYMETAL

「PA PA YA!! (feat. F.HERO) 」



配信日:2019年6月28日(金)

ダウンロード&ストリーミング:https://tf.lnk.to/PAPAYA





<ライブ情報>



BABYMETAL US TOUR 2019



ツアー日程

2019年9月4日(水) オーランド, フロリダ州 / Hard Rock Live

2019年9月6日(金) アトランタ, ジョージア州 / Coca Cola Roxy

2019年9月8日(日) ワシントン, ワシントン DC / The Anthem

2019年9月11日(水) ボストン, マサチューセッツ州 / House of Blues

2019年9月13日(金) フィラデルフィア, ペンシルベニア州 / The Fillmore

2019年9月15日(日) ニューヨーク, ニューヨーク州 / Terminal 5

2019年9月18日(水) デトロイト, ミシガン州 / The Fillmore Detroit

2019年9月20日(金) シカゴ, イリノイ州 / Aragon Ballroom

2019年9月21日(土) セントポール, ミネソタ州 / Myth Live Event Center

2019年9月23日(月) カンザスシティー, ミズーリ州 / Uptown Theater

2019年9月24日(火) ダラス, テキサス州 / South Side Ballroom

2019年9月27日(金) デンバー, コロラド州 / Ogden Theatre

2019年9月28日(土) ソルトレイクシティ,ユタ州 / The Union Event Center

2019年9月30日(月) ラスベガス, ネバダ州 / House of Blues

2019年10月1日(火) テンピ, アリゾナ州 / Marquee Theatre

2019年10月4日(金) サンフランシスコ, カリフォルニア州 / The Warfield

2019年10月11日(金) ロサンゼルス, カリフォルニア州 / The Forum

2019年10月13日(日) サクラメント, カリフォルニア州 / ”Aftershock 2019” Discovery Park(Festival)

2019年10月15日(火) ポートランド, オレゴン州 / Roseland Theater

2019年10月16日(水) シアトル, ワシントン州 / The Paramount Theatre



