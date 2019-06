カリフォルニア・ヴェニスのパンク、スケート・カルチャーを体現するアーティスト

80年代のヴェニス。ドッグタウン・スケートボードにスイサイダル・テンデンシーズ。No Mercy、Excel、ベオウルフといったバンドたち。そのグラフィックの多くを手がけたのがリック・クレイトンだ。



スイサイダルの1stアルバムのジャケットの手描きシャツもほとんどがリックが手がけたもの。彼自身もバンドマンで、No Mercyではベースを担当していた。彼の描くスカルはこのカルチャーのアイコンとなり、ストリート・カルチャーの走りであるヴェニスが今また評価が高まる中、リックの作品集も昨年出版されることとなった。



ー昨年出版されたアート作品集『Welcome to Venice』について聞かせてください。ブライアン・レイ・ターコット主宰のKill Your Idolsからの出版ですが、2013年にブライアンがドキュメンタリー映像の制作をやっていた時に、リックのことを取材していましたよね。



リック ヴェニスのバンドのExcelがDestroy L.A.(註:2013年5月にLAで開催されたハードコア・フェス)の前夜祭でライブをやった時に、俺のアートショーも同時開催で行われたんだ。レイとはそこからつながって、俺の作品集を出してくれることになったんだけど、2~3年かかったね。昔の絵を探したり、新しい絵を描いたりしてたからね。作品集の出来にはスゴく満足してるよ。





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON



ー作品集を出した後の周りの反応はどうですか?



リック スゴく良いね。たくさんの人が手に取ってくれてるんだ。昨年5月には、LAのダウンタウンでイベントもやった。スケーターもたくさん集まって、クリスチャン・ホソイもいたし、エリック・ドレッセンを始めとしてヴェニスのスケーターもたくさん来てくれた。バンドのExcel、The Shrineのライブもあったんだ。



ーそれはBeyond The Streets(註:昨年LAで行われた一大ストリート・アート展)の一環として行われたものですか?



リック そうそう、その時のイベントなんだ。俺は出たばかりの作品集のサイン会をやったよ。けっこう大人気で、途中全く休めなかったくらいだ。20代から50代までいろんな世代の人たちが来てくれた。その会場はヴェニス・ビーチのパビリオンを再現したものなんだ。ランプもあって、みんながスケートしてた。スゴくクールだったよ。



ー作品集の中には、ジェイ・アダムスの写真にリックがアートでコラボしている作品が収録されていますよね。あれは90年代に出ていた、ヴェニスのスケーターのカレンダーに入っていた作品ですよね。



リック そうだよ。91年だね。ヴェニスのスケーターを集めたタトゥーのカレンダーなんだ。カッコいいカレンダーだったから、その後も続けてたら良かったと思うよ。





パンク・ロックとスケートボードにハマったきっかけ



ーリックのバックグラウンドを聞きたいのですが、パンク・ロックとスケートボードにハマったいきさつは?



リック スケートは子どもの頃からやってたんだ。地元がドッグタウンだし、先輩たちがプールでスケートしてるのを見てスゲエとか言いながら育ったんだ。パンク・ロックは友達から教えてもらってハマった。当時のLAは毎晩パンクのライブがあったから、毎晩行ってたよ。まだ学生だったんだけど、いつも二日酔いのまま学校に行かなきゃいけなかったから、学校はやめたんだ。17歳の時だ。毎晩ライブに行くのは何年か続いたよ。



ー当時好きだったバンドは?



リック No Mercyだね(笑)。



ー当然ですね(笑)。



リック ディスチャージ、GBH、スイサイダル・テンデンシーズ、ブラック・フラッグだね。



ー絵を描き始めたのはいつですか?



リック ジュニア・ハイスクールの時だ。いろんなマーカーやシャーピーを使って描いてたよ。絵は独学なんだ。



ー他の人のために最初に手がけたアートは?



リック おそらくスイサイダル・テンデンシーズだろうね。スイサイダルがデビュー・アルバムを出す前のことだよ。俺がみんなのシャツに手描きで絵を描いたんだ。ライブの前によくマー・ヴィスタ・パークでハングアウトしてたんだよ。そこでビールを飲みながらね。ある日、ジェイ・アダムスが「シャツに何か描こうぜ」って言ったのが始まりだった。それで描いたらみんなから「俺にも描いてくれ」って頼まれてね。一人ひとり全部違う絵を描いたよ。そのシャツを何枚もグレン・E・フリードマンが撮影して、スイサイダルのデビュー・アルバムのジャケットに載せたんだ。グレン・E・フリードマンは当時スイサイダルのマネージャーで、プロデューサーでもあったからね。あのジャケットのシャツは俺以外が描いたものもあるんだけど、ほとんどは俺が描いたものなんだ。



ーそこからスイサイダルのアートワークを数々手がけることになるんですね。



リック フライヤー、Tシャツ、ステッカーを手がけたよ。





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON



ーリックは自分のバンド、No Mercyを結成して、ベースを担当するわけですが、No Mercyはどのようなバンドを目指していたんですか?



リック 最初はストレートなパンク・ロックだよ。でもそこからスピード・メタルに進化していった。ヴォーカルのケヴィン・ガーシオが脱退した時に、スイサイダルのマイク・ミュアーが後任のヴォーカルとして入ったんだ。そこで1stアルバム『Widespread Bloodshed Love Runs Red』をリリースした。



ーNo Mercyはヴェニスのバンドの中で最もハードコアで、パンクとメタルをクロスオーバーさせていましたが、メタルからの影響はどうでしたか?



リック メタルは大好きだった。それこそブラック・サバスから始まり、エキサイター、モーターヘッド、いろいろ好きだったね。どんどんハードなものが好きになっていって、No Mercyは速い曲ばかりやってた。スイサイダルよりもハードコアなバンドをやりたかったんだ。





スタイルの変遷



ーリックの昔の写真を見ると、サーファー調だったり、ロングヘアだったり、スパイキーヘアに鋲ジャンだったりと、いろんなスタイルの変遷があったみたいですが。



リック スタイルの時代だったからね。パンク・ロックが流行る前の地元はみんなロングヘアにしてたし。俺の親父は床屋だったんだけど、俺が髪を立てたり、染めたりするのはスゴく嫌がってたね(笑)。親父はローライダーが好きだったから。



ーリックは絵のモチーフとしてスカルをたくさん描いていますが、リックにとってのスカルとは?



リック スカルは子どもの頃からずっと好きなんだよ。スカルをずっと描き続けたら、俺はスカルで有名になってしまったんだ。



ーリックの描くオリジナルなスカルは、どのようにして自分のスタイルにしていったんですか?



リック どのようにしたんだろうね。ただ、ドットで描いたのは俺らしかったのかな。それでスゴく意地の悪い感じのスカルにしたんだ。





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON





©︎RIC CLAYTON



スイサイダル・テンデンシーズの有名なグラフィックや手描きのシャツ。スケート・デッキは2015年に出たドッグタウンとマイク・ヴァレリーのコラボのものだが、リックの手がけたグラフィックを2つ重ねたものとなっている



ー波を描いた絵も独特ですよね。



リック ビーチの近くに住んでいるから、波の捉え方も俺らしくなったんだと思うよ。スカルと波はずっと描いてたからね。



ー作品集の表紙にもなった「WELCOME TO VENICE」の絵はどのようにして描いたものですか?



リック 元々はヴェニスのバンドばかりを集めたコンピレーション・アルバム『Welcome To Venice』用に描いたものなんだ。それをみんなが気に入ってくれてね。アルバムの宣伝用のフライヤーにも使われたんだ。





©︎RIC CLAYTON



昨年5月に発売されたリックの作品集『Welcome to Venice』(Gingko Press/Kill Your Idols)。192ページのハードカバー



ーNo Mercyのトレードマークにもなった、スカルとベースボールキャップ、ナイフの絵は?



リック あれは描いてたら自然と出来た感じなんだ。けっこうクールだと思うよ。





©︎RIC CLAYTON



リックのバンド、No Mercyのロゴ



ードッグタウン・スケートボードのデッキとTシャツに使われた「BORN AGAIN」は?



リック 85年に描いたものだ。またリイシューされてるよ。





©︎RIC CLAYTON



ドッグタウンから出たリックのアートをスケートのデッキに落とし込んだシリーズ



ースイサイダルの「Possessed To Skate」は?



リック どうやって描いたのかわからないんだけど、描いてくうちに出来てたね。あれもまたリイシューされて出てるね。初期のスイサイダルのアイコンとなった絵だ。





©︎RIC CLAYTON



83年リリースのスイサイダル・テンデンシーズのデビュー・アルバム。ジャケットの表も裏も埋め尽くすグレン・E・フリードマン撮影のホームボーイたちのシャツは、ほとんどがリックが手描きで描いたもの



ーExcelのウィザードのロゴは?



リック あれはExcelのダンに頼まれて描いたんだ。自分でも良い出来だと思うよ。





©︎RIC CLAYTON



Excelのロゴ



ーAgainstのアルバム『Welcome To The Aftermath』になった絵もカッコいいですね。



リック あれは元々フライヤー用に描いたものなんだけど、後にアルバムのジャケットになったんだ。AgainstとNo Mercyが共演したライブで、会場はハリウッドのクラブのCathay de Grandeだった。



ー2016年には日本のバンド、Hi-STANDARDのTシャツ用にも絵を描きましたね。



リック あの絵も個人的にかなりお気に入りなんだ。日本のバンドだけど、パンクとスケートのカルチャーは同じなわけだから、俺のスタイルで描かせてもらったよ。





©︎RIC CLAYTON



AIR JAM 2016では日本のHi-STANDARDのグラフィックも手がけている



ー最近ではブランドのアートワークもやられていますよね。



リック 2015年にはFUCTとのコラボレーションをやったよ。あと、日本のBOUNTY HUNTERは俺のベネフィットのTシャツを作ってくれた。昔のフライヤーの絵を何枚も一枚のTシャツに入れたんだ。



ーリックはバイカーでもあり、タトゥー・アーティストでもありますよね。



リック バイカーもタトゥーも20年以上やってるよ。タトゥーはバンドをやめた時にすぐに始めて、自分の仕事になったんだ。タトゥーもアートだし、タトゥーを通して絵を描くことを勉強したよ。



ー今取り組んでいるものはありますか?



リック トラヴィス・バーカーが主宰するフェス、Musinkのポスターの絵を描いたばかりだ。今年はスイサイダルもライブ出演したんだ。





©︎RIC CLAYTON



トラヴィス・バーカー主宰の音楽×タトゥーのフェス、Musinkのグラフィック



ーリックにとってアートとは何でしょう?



リック アートは好きだからやってるもの。自分のやってることは大好きだから、ずっと続けてるんだ。



RIC CLAYTON Instagram: @rxcx_ric_clayton